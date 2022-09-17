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台灣西半部空氣品質拉警報 境外臭氧移入

2022/9/17 11:29（9/17 11:34 更新）
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由於北風可能挾帶境外臭氧移入，17日台灣西半部地區空氣品質可能達到「橘色提醒」等級。（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
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（中央社記者吳欣紜台北17日電）根據最新空氣品質預報顯示，由於北風可能挾帶境外臭氧移入，今天台灣西半部地區空氣品質可能達到「橘色提醒」等級，提醒敏感族群外出注意防護。

環保署空氣品質監測網今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，今天上午10時監測結果顯示，全台各地的空氣品質多為「普通」至「良好」等級。

不過，空氣品質預報顯示，由於今天環境風場為偏北風，午後受光化作用影響，臭氧易上升，且北風可能挾帶境外臭氧移入影響台灣，因此民眾應該注意空氣品質狀況。

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預報提醒，今天除了花東地區空氣品質為「良好」等級，宜蘭地區為「普通」等級外，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏地區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，馬祖為「紅色警示」等級，而西半部沿海零星地區也可能達「紅色警示」等級。

環保署提醒，民眾出外若有不適，例如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內。（編輯：戴光育）1110917

（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
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