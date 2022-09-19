東京上野2022 Taiwan Plus「台南觀光展攤」落幕

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）南市府應邀參展文總17、18日於東京上野恩賜公園2022 Taiwan Plus「台灣吉日」生活節圓滿落幕，活動有逾15萬人次人潮。包括日本知名藝術家設計奧運會徽的野老朝雄也前來朝聖。

台南展攤明亮風格及互動性超強趣味集客活動、各式台南觀光情報精美摺頁，再加上人氣吉祥物「魚頭君」在會場尤為吸睛，連續天2吸引大批民眾排隊參與活動及拍照，連野老朝雄也前來朝聖。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，日本一直是台南市最重視國際市場之一，即使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台南市仍與日本各友誼城市維持良好交流。如2021年奈良美智特展選擇台南市立美術1館作為巡迴展最終站，而東京奧運會徽設計者野老朝雄今年夏季也曾造訪台南。

黃偉哲說，這次東京上野2022 Taiwan Plus「台南觀光展攤」，成功讓許多日本人感受到台南的熱情與魅力，疫後旅遊絕對首選台南。也歡迎台南市的好朋友，野老朝雄大師再來體驗台南冬天美景。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，這次活動為疫情以來首度再登陸日本宣傳，展攤主題「歡迎來台南」；展攤活動前也精心規劃「台南觀光講座」，就是要向好久不見的日本朋友們傳遞台南市誠摯邀約。

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對於這次活動看到老朋友身影，郭貞慧提及野老朝雄今年夏季首次造訪台南參訪古蹟廟宇等景點，品嚐2022米其林指南台南必比登推介店家「筑馨居」，以及觀旅局推出的台南城市聯名啤酒「南旺夕陽」。

郭貞慧說，野老對台南的一切讚不絕口，提到想在台南辦展一事。這次前來台南展攤，看得出他非常喜愛台南的剉冰、「南旺夕陽」啤酒，希望他品嘗懷念的台南味後，有機會再到台南。也希望透過大師將台南風貌、台南觀光的精彩傳遞給日本、海外的民眾。（編輯：孫承武）1110919