台東強震釀災 中華郵政放寬加速理賠

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台東昨天發生規模6.8地震釀災，中華郵政今天表示，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，包含放寬並加速理賠等措施。

台東昨天發生芮氏規模6.8地震釀出災情，中華郵政公司今天發布新聞稿表示，秉持以客為尊的關懷精神，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。

中華郵政說，因地震不幸罹難保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後簽名及蓋章於相關單據上，即可於郵局先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型醫療給付，上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補齊。

中華郵政指出，從災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月），保險費再給予3個月延長寬限期間外，災保戶也可申請新增保單借款免息3個月。

若保險單有毀損，中華郵政指出，可免費補發保險單。

房貸戶方面，中華郵政說，災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請一年寬限期，寬限期間只付利息免還本金，受災戶若符合中華郵政公司相關規定，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元間。（編輯：管中維）1110919