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玩實境解謎遊戲體驗綠生活 送1000個探險包

2022/9/23 12:24
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）為推動全民綠生活，環保署今天發表「鴞之宇宙—葛林萊福新手村」實境解謎遊戲，地點在台北典藏植物園、林安泰古厝，即日到25日玩家搶鮮體驗，1000份探險包9月底前免費領取。

環保署在台北典藏植物園舉辦「鴞之宇宙實境解謎遊戲」記者會，邀請民眾走入戶外環境，透過遊戲體驗綠色生活。

環保署指出，「鴞之宇宙實境解謎遊戲」的遊戲實境共計2個地點，民眾領取探險包後，手機掃描QR Code後，填寫資料完成，即可依照頁面指示開始玩遊戲。

第1個實境是台北典藏植物園，回答玩遊戲，可以獲得學習植物園綠牆、綠屋頂的隔熱設計，以及栽種綠色植物改善室內空氣品質，打造綠色居家、綠色辦公等美好環境的資訊。

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環保署說，第2個實境則是林安泰古厝，此地蘊含古人自然通風的綠色居家設計智慧，透過解謎過程鼓勵民眾外出自備水壺，透過奉茶APP找尋內部飲水機位置，推廣綠色飲食。

環保署說明，23至25日「玩家搶鮮體驗」活動期間，環保署邀請遊戲網紅小熊Yuniko一同體驗「鴞之宇宙-葛林萊福新手村」遊戲，整個遊戲共1000份探險包免費提供，9月底前歡迎12歲以上民眾前往領取遊玩，12歲以下，建議由老師或家長陪同體驗。（編輯：管中維）1110923

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