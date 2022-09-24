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中南部空氣品質連3天拉警報 留意境外臭氧

2022/9/24 10:48（9/24 11:03 更新）
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）時序步入秋冬季節，台灣環境風場轉為東北風，環保署今天上午發布最新空氣品質預測，受境外臭氧移入以及位於下風處影響，中南部地區空氣品質連3天亮橘燈，提醒民眾留意。

環保署空氣品質監測網今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，今天一早馬祖、金門空氣品質已經達到「橘色提醒」等級，其他地區皆為普通至良好等級。

環保署提醒，依照監測資料及氣象局今天上午10時氣象資料顯示，東北風可能挾帶微量境外臭氧影響台灣，其中中部以南地區因位於下風處，污染物易累積，加上午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高。

環保署預測，今天北部地區有零星地區會達到橘色提醒等級，中部、雲嘉南、高屏地區及馬祖、澎湖也為橘色提醒等級，金門則為紅色警示等級。

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此外，環保署也提醒，明天中部以南地區依然位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高，除了竹苗、宜蘭、花東地區空氣品質為良好等級、北部地區為普通等級外，中部、雲嘉南、高屏地區依然為橘色提醒等級。

26日環境風場則將轉為偏東風，西半部地區因位於背風側，擴散條件稍差，污染物也易累積，除宜蘭、花東、北部、竹苗、高屏地區為良好至普通等級外，中部、雲嘉南地區持續為「橘色提醒」等級，提醒民眾注意。（編輯：張芷瑄）1110924

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