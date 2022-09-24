早安世界》8月餐飲營業額寫歷年次高紀錄 經部：恢復疫情前水準
8月餐飲營業額寫歷年次高紀錄 經部：恢復疫情前水準
經濟部統計處23日公布，8月餐飲業受惠於父親節與暑假商機，營業額達新台幣786億元，比去年同期成長43%以上，創歷年次高紀錄，其中飲料店因高溫與出遊人潮效應，營業額為105億元，寫下歷年單月新高。外燴及團膳承包業則年增42.4%，主因為邊境管制放寬，帶動空廚營收增加。經濟部指出，餐飲業動能已恢復疫情前的水準。另外，受惠於智慧手機新款上市拉貨效應，8月工業生產、製造業生產指數都是連續31個月出現成長。（看完整報導）
雙颱對台無影響 週末北部、東北部、花東與恆春有短暫雨
中央氣象局表示，23日上午形成的第15號颱風「塔拉斯」持續朝日本移動，將變為溫帶氣旋，不會影響台灣，而第16號颱風「諾盧」持續朝菲律賓呂宋島移動，對台灣也無直接影響。24日因東北風增強，台灣北部及東北部轉為短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區可能有局部大雨，花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，中南部留意日夜溫差較大。（看完整報導）
專訪／梅洛尼可能成為義大利首位女總理 允當選後加強與台灣合作
義大利25日將舉行國會大選，右派政黨義大利兄弟黨料將取得最多席次，黨魁梅洛尼可望成為該國史上首位女性總理。梅洛尼29歲當選眾議院議員，不久後成為義大利史上最年輕的副議長與最年輕的內閣部長。她高舉國家利益、反同與排外大旗，但與北大西洋公約組織站在同一陣線，反對中國威脅台灣與俄羅斯侵略烏克蘭。梅洛尼說，台灣是義大利與歐盟的戰略貿易夥伴，台海若發生軍事衝突，明顯將對歐洲造成直接影響。她並說，若能領導新一屆政府，將推動更多義台雙邊合作。（看完整報導）
泰國10月起全面解封入境不需接種證明 香港下週起改採0+3
泰國政府23日宣布，10月1日起取消因COVID-19疫情已經實施兩年半的緊急狀態，同時，旅客進入泰國不再需要出示完整接種疫苗的證明或是檢測結果，等於恢復疫情前的狀態。當局也將COVID-19從危險性傳染病降級為受到監控的傳染病，與流感、瘧疾和登革熱為同等級，輕症或無症狀的患者不再需要自我隔離，但出門時須戴口罩並與群眾保持安全距離。另外，香港放寬入境檢疫限制，26日起實施「0+3」，經機場抵港人士不再需要在酒店隔離，只需進行3天的居家監測，期間可以外出。（看完整報導）
口罩令擬分階段開放 薛瑞元：建議冬天前維持
國內23日新增3萬9769例COVID-19本土確診，中重症185例、41人死亡。入境免居家檢疫改為7天自主管理的新規定預計10月13日上路，外界關注口罩令政策是否跟著解除，衛福部長薛瑞元23日對此表示，口罩令也許會調整，但建議到冬天之前繼續維持，因為流感季將至，戴口罩可防流感。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，口罩令會分階段「穩健開放」。（看完整報導）
股匯雙殺 新台幣收在31.665元創逾5年半新低
台股23日開低走低，終場下跌166點，收在14118點，週線下跌443點，其中以航運類指數下跌7.72%最大，漲幅以觀光類指數最大。新台幣兌美元匯率23日收盤時下跌至31.665元，貶4.9分，創逾5年半新低紀錄，本週累計重貶3.72角，是連續第9個星期下滑。今年以來，新台幣匯價高低差高達4元，央行總裁楊金龍22日說，央行在意的是匯率穩定，會適時進場調節，但不會逆風而為。外匯交易員分析，美國聯準會鷹派立場確立，未來將持續升息，照此情況來看，新台幣只能繼續走貶，向32元整數大關靠攏。（看完整報導）
烏克蘭淪陷區舉行入俄「公投」 聯合國祕書長斥為併吞行為
烏克蘭東部盧甘斯克、頓內茨克與南部赫松和札波羅熱等4個遭俄軍控制的地區23至27日舉行入俄「公投」，外界普遍認為，俄方將操縱投票，並把投票結果當做併吞這些烏克蘭領土的依據。盧甘斯克州州長表示，有企業老闆告訴員工，拒絕投票的人會被開除，名字也會被通報到安全機關，俄羅斯當局並禁止人民出城，還有武裝組織搜索民宅，強迫民眾出門投票。西方國家否認這些投票的正當性，聯合國秘書長古特瑞斯則直指此舉是併吞行為。另外，烏克蘭外交部長庫列巴指出，中國外交部長王毅向他表明，中國尊重烏克蘭的主權和領土完整，並反對使用武力作為解決分歧的方式。（看完整報導）
伊朗女子未戴頭巾被捕後身亡掀抗議潮17死 美制裁當地宗教警察
22歲伊朗庫德族女子艾米尼日前因未戴好頭巾遭宗教警察逮捕後，疑遭警方毆打送醫不治，引發伊朗近3年來最大規模的抗議，當局以暴力鎮壓回應，至少造成17人死亡，總統萊希已下令展開調查，但指責西方關切此事是「雙重標準」。美國指伊朗宗教警察涉嫌虐待及以暴力侵害伊朗女性及抗議人士，宣布凍結伊朗宗教警察及相關高層在美資產。美國有線電視新聞網（CNN）資深記者艾曼普原本要專訪萊希，但萊希堅持要她戴上頭巾，艾曼普不從，專訪因此告吹。（看完整報導）
貫徹清零太燒錢 雲南重慶下令集中隔離要收費引反彈
中國各地方當局貫徹防疫「清零」政策，但多地傳出財政危機。重慶市及雲南省部分地區近日公告，要開始對因防疫需要被強制集中隔離的民眾收費。重慶市長壽區一處隔離點每人每天收費人民幣300元（約新台幣1340元），雲南省鎮雄縣一些城區的集中隔離場所，要價每人每天150元人民幣。消息傳出後引發中國網友反彈，環球時報前總編輯胡錫進也抨擊，強制性集中隔離由個人自費，於法於理都講不通。媒體分析，頒布這種政策顯然與疫情防控造成財政困境密不可分。（看完整報導）
大貓熊團團9天3度癲癇 腦病變原因未明吃藥治療中
台北市立動物園表示，8月23日大貓熊「團團」出現走路不穩等異常行為，發現嘴邊有白沫，獸醫判斷是癲癇，30、31日還有各發作1至2分鐘，已接受檢查。北市動物園說，經檢查左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似情況，須等腦脊髓液化驗結果才能確定病因，會給抗癲癇藥物並密切觀察。團團自檢查過後都在後場休息，園方也持續跟中國臥龍的大貓熊中心保持聯繫。（看完整報導）
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