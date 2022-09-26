拓印尼市場 台韓港務轉投資事業簽署合作意向書

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（中央社記者余曉涵台北26日電）為了布局印尼市場，台灣港務公司首間海外投資事業台印貨櫃倉儲物流公司，今年與韓國釜山港灣公社轉投資的PT. PLC公司簽署合作意向書，要開拓印尼貨櫃碼頭營運等業務。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，台灣港務公司首間海外投資事業台印貨櫃倉儲物流（股）公司近年來積極佈局印尼市場，今年9月與韓國釜山港灣公社轉投資的PT. PLC公司簽署合作意向書，未來雙方將一起攜手合作，開拓印尼貨櫃碼頭營運、貨櫃堆場及倉儲物流業務等，提供台灣及韓國企業在印尼有更好的物流服務。

台灣港務公司表示，為響應政府新南向政策及看好東南亞市場的經濟發展，台灣港務股份公司、陽明海運公司及印尼當地相關業者107年5月於印尼泗水共同投資設立台印公司（PT. FORMOSA SEJATI LOGISTICS），主要負責印尼泗水內陸貨櫃堆場及物流倉儲等業務，更積極尋求印尼潛在投資機會。

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PT. PLC（PT. Probolinggo Logistic Center） 則由釜山港灣公司（BPA）、Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation （KIND）及印尼當地相關業者共同投資，於110年5月在印尼龐越（Probolinggo）設立，主要經營龐越港物流倉儲等業務。

台灣港務公司指出，印尼擁有豐富天然資源及年輕勞動力，加上印尼政府110年推出綜合法案（Omnibus Law）促進印尼國內外投資及創造大量就業機會，台印公司與PT. PLC公司皆看好未來台灣及韓國企業於印尼設廠布局的機會，雙方將致力於貨櫃堆場、倉儲物流的營運拓展合作，提供台灣及韓國企業更有效率的物流設施及服務。（編輯：管中維）1110926