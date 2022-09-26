實現淨零碳排 學者建議國考廣納海洋工程人才

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立法院厚生會26日發表「台灣離岸風電在地化挑戰與實現淨零碳排社會契機」報告書，台灣海洋大學校長許泰文（右）建議國家考試以高、普考或特考爭取海洋工程人才。中央社記者范正祥攝 111年9月26日

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（中央社記者范正祥台北26日電）台灣海洋大學校長許泰文今天受邀出席一場記者會時說，建議國家考試以高、普考或特考爭取海洋工程人才，解決台灣推動離岸風電遭遇欠缺專業人才困境，也有助加速未來台灣淨零碳排目標實現。

立法院厚生會和財團法人厚生基金會今天於立法院中興大樓共同舉辦記者會，發表「台灣離岸風電在地化挑戰與實現淨零碳排社會契機」報告書，並就台灣推動離岸風電提出3項建議，產業育才體系化、海域監管法制化、智慧風電本土化。

與會民進黨立委洪申翰說，國家發展委員會今年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，再生能源發展邁開很大一步；學界和產業界知道，再生能源發展於未來絕對是產業、社會、環境命脈所在，投入很多研究提供政府政策建議。

包含台灣大學環境工程學研究所特聘教授、財團法人厚生基金會環境保護部召集人蔣本基在內多位學者今天出席記者會指出，台灣具有推動離岸風電優質潛力。

身為「台灣離岸風電在地化挑戰與實現淨零碳排社會契機」報告書主要撰寫人之一的蔣本基同時指出，培育頂尖人才和技術推廣非常重要，相關法令也要配合。

談及台灣推動離岸風電，遭遇人才培育的問題，台灣海洋大學校長許泰文表示，風場開發必須經過很多歷程，需要很多專業人才，包括開發商離開以後，風場後續如何管理與經營，相關工作要能夠維持20年，專業人才欠缺是非常大的挑戰。

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許泰文說，建議全國的海洋科系和具備離岸風電專業的大學彼此合作，產、官、學整合，讓課程更能滿足現在和未來離岸風電人才的需求，必須及早來做這事情。

此外，許泰文也呼籲，「我們是海洋國家，海洋工程非常重要。」他說，建議國家考試以高、普考或特考爭取海洋工程人才，解決現在離岸風電專業人才欠缺困境，也有助加速未來台灣淨零碳排目標實現。（編輯：林興盟）1110926