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學校午餐吃石斑魚 潘文忠：各校已做好準備

2022/9/28 15:34（9/28 15:46 更新）
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政府規畫將國產石斑魚納入校園午餐食材，教育部長潘文忠28日受訪表示，目前農委會已進入採購招標最後階段，完成決標後就會執行後續政策，確切配送日程要由農委會和得標廠商協調，而教育部和各校已做好準備。中央社記者陳至中攝 111年9月28日
政府規畫將國產石斑魚納入校園午餐食材，教育部長潘文忠28日受訪表示，目前農委會已進入採購招標最後階段，完成決標後就會執行後續政策，確切配送日程要由農委會和得標廠商協調，而教育部和各校已做好準備。中央社記者陳至中攝 111年9月28日
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（中央社記者陳至中台北28日電）政府規劃國產石斑魚納入校園午餐食材，教育部長潘文忠今天表示，各校已做好供餐、冷凍存放食材等準備工作，等農委會完成招標後，就會正式執行。

行政院會7月通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，全國中小學預計到今年底，每個月都會有一餐石斑魚入菜。農委會漁業署9月27日表示，近期正在進行供貨商招標作業，最快本週末公告結果，預計學校午餐出現石斑魚的時間為10月上旬。

教育部長潘文忠今天主持部務會報，會前中央社記者詢問石斑魚納入學校午餐食材的進度。潘文忠表示，這項專案計畫由行政院食品安全辦公室負責，跨部會對相關細節有清楚分工，教育部對學校所需食材數量、供餐地點、冷凍存放措施等，都已完成詳細統計，提供給農委會參考。

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潘文忠表示，農委會已進入採購招標的最後階段，完成決標後，就會執行後續政策，確切配送日程要由農委會和得標廠商協調，而教育部和各校已做好準備。

漁業署昨天說明，石斑魚供應時間到民國112年1月31日為止，預計提供公立國中、小含教職員約194萬人，每人食用4次為上限，估計每次需求量約146公噸，總計585公噸，產品樣態為無刺魚片、魚丁，由供應商以冷凍方式運送、分區供貨。（編輯：卞金峰）1110928

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