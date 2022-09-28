中小學師資老化 教育部從合理員額編制著手

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（中央社記者陳至中台北28日電）中小學師資年齡結構老化，教育部長潘文忠今天表示，已盤點各校聘用情形，並透過「合理員額編制」等政策，改善中小學師生比，促進師資的新陳代謝、新舊傳承。

受到少子女化教師職缺減少、年金改革等因素影響，中小學師資年齡結構有「老化」趨勢。根據教育部統計，100學年度未滿40歲教師占51.3%，到110學年度剩下29%；50歲以上教師從100學年度的11.4%，到110學年度提高到27.1%。

潘文忠今天主持教育部部務會報，會前接受媒體聯訪強調，教育部一直有在關注師資年齡結構。他認為不同年齡層的教師都有所長，校園中需要經驗的傳承，也需要持續注入活力和創意。

潘文忠表示，近年已盤點各校代理、代課情形，對於部分學校保留員額過多，已和各縣市交換意見並改善。他也提到近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多縣市停辦聯合教師甄選，但今年已經恢復辦理，目前統計已開缺、聘用到5000名的教師。

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潘文忠說，透過「合理員額編制」概念，改善中小學師生比，國小已從每班1.5名教師，提高到1.65名；國中從每班2名教師，提高到2.2名。偏鄉6班以下的小校，國小更達到每班2名教師，國中則是每班3名教師，這些都是因應少子女化現象，讓學校師資有更完整的補充。

潘文忠表示，後續也會從員額掌控等措施合理調整，讓教師新陳代謝、新舊傳承等有好的接續。（編輯：張芷瑄）1110928