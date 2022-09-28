化療味覺改變 30多歲罹癌女吃肉像嚼橡皮筋

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）罹癌30多歲郭姓女子接受化療過程中出現味覺異常，吃肉像嚼橡皮筋、吃菜如同啃甘蔗渣，嘴巴還有臭水溝味。醫師提醒，味覺失調最嚴重恐引發癌症惡病質，將提高患者死亡率。

為了解罹癌對日常生活的影響，台灣聯合抗癌協會與書田診所家庭醫學科醫師陳柏臣合作，在今年9月針對150名癌友及家屬進行問卷調查，發現味覺失調雖然是癌症化療常見的副作用，卻容易被輕忽，導致患者營養不良的機率增加，甚至難以承受後續療程。

台灣聯合抗癌協會秘書長陳樹人今天在調查結果公布記者會中指出，從回收的142份有效問卷中發現，有高達70%的癌友在治療過程中曾有味覺失調的情況，不止造成食之無味，有31%癌友或其親友表示因此導致爭執。

30多歲癌友郭小姐現身分享經驗，她多年前曾罹患急性淋巴性白血病，化療第一個月開始味覺改變，別人吃起來正常的食物，她都覺得太鹹太膩，肉類青菜更是嚼不爛、啃不動。

陳柏臣簡報表示，透過調查顯示，面對突然的味覺變化，有超過75%的癌友因此進食意願降低、食慾不振，卻只有35%的癌友及親友表示患者曾自覺或被醫師指出有營養不良問題。

陳柏臣解釋，癌友味覺失調是源自化療過程，消化系統受到傷害，尤其對增生較快的口腔黏膜細胞更為明顯，使味覺受損，讓日常的食物味道在癌友口中變成各種異味。

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陳柏臣說，味覺變化最嚴重可能導致出現「癌症惡病質」（cachexia）現象，又可分為3階段，前期會出現厭食、體重輕微下降，中期體重大幅減輕、BMI低於20（正常為18.5到24）與體內發炎物質增加等現象，第3期則肌肉組織被大量分解、代謝，不僅出現體能低落、皮包骨等狀況，且在3個月內的死亡率也非常高。

為讓癌友順利進食，中醫師陳玫妃提出視味覺變化隨時調整、善用食物自然風味與選擇自己能接受的風味等3大原則提供參考，若在意味覺失調最常見的苦味，不妨在嘴裡含一口水或茶，利用高湯或香氣增添風味，並建議改用木製或陶瓷材質的餐具，另也要多補充水分。（編輯：陳政偉）1110928