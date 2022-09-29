台灣設計展「青設夜泊」 集上百設計師跨域交流

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）台灣設計展即將登場，高雄市政府今晚舉辦「青設夜泊」聚集上百名參展青年設計師、青創團隊和商會代表跨域交流，盼共創屬於新世代的創意文化，讓設計師才華無止盡的發揮。

高雄市政府青年局今天在高雄港棧庫群的棧五庫舉辦青年設計師之夜「青設夜泊」，聚集上百名參與台灣設計展的青年設計師、青創團隊和商會代表跨域交流。高雄市長陳其邁到場與青年交流，也化身DJ上台刷碟，宣告睽違10年再度回到高雄的2022台灣設計展將揭開序幕。

陳其邁致詞指出，作為台灣第一大港，高雄港貨物吞吐量約占全國各港貨物吞吐量總和的一半，在港間國際交流中，吸納來自世界各港的文化浪潮，也向世界分享台灣的精彩與美好；在台灣燈會之後，高雄再度推出令人耳目一新的城市設計與設計展覽，展現高雄熱情海派的城市特質。

陳其邁說，在眾多年輕的設計師努力下，從生活到城市建設，透過設計的加值，都讓高雄越來越讓人驚艷、越來越年輕，因此不管創業補助、業師課程，市府都會全力支持青年，今天會場聚集各種不同領域具有才華的設計師，透過彼此學習與交流，相信能讓才華、想像力有無止盡的發揮。

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高雄市副市長史哲說明，蓬萊商港區這座「中島」過去主導港灣的物流與經濟，這次台灣設計展以昔日的經濟中島蓬萊商港區作為主展場，搖身一變成為「設計中島」。以說著高雄港百年歷史的港史館為展區入口，及裝載22名設計師想像的貨櫃圓陣，還有產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、DigiWave等多樣主題，組成十大展區。

高雄市政府青年局長張以理指出，青年局首次參與重點設計展區規劃，在棧五庫、棧六庫以「不朽青春」邀請民眾走上青春伸展台探索南方時尚、「青春限動」濾鏡解放青年設計魂，還有高中職超青春快閃等，展現無所畏懼的青春態度，供人一睹新銳設計師的設計創意與魅力。（編輯：陳政偉）1110929