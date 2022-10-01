10/1國際咖啡日 台南東山產地認證交流

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（中央社記者張榮祥台南1日電）10月1日是國際咖啡日，國內咖啡小有名氣的台南東山咖啡，今天舉辦一項交流賽暨咖啡產地認證發表會。台南市長黃偉哲肯定各家業者盡心維持咖啡豆品質，擦亮東山咖啡金字招牌。

由東山區公所主辦的2022東山咖啡莊園交流賽暨咖啡產地認證發表會，今天在東山鐵支路公園熱鬧展開，邀請民眾現場品嚐並找出最喜歡的咖啡風味。活動內容包括免費品嘗咖啡、咖啡烘焙DIY、挑豆趣味競賽、文創市集及音樂表演。

黃偉哲頒發認證證書給合格咖啡莊園，並在東山咖啡產業發展協進會理事長郭雅聰引導下，親自操作咖啡烘焙機。黃偉說說，10月1日是國際咖啡日，台南市咖啡種植面積近60公頃，其中東山區為主要產區，栽種面積近54公頃，為讓更多人品嚐東山咖啡的濃醇香，今年市府首辦東山咖啡莊園交流賽。

今天活動特別的是過程沒有規定繁複且過多的專業標準，而是讓莊園主用自己熟悉的烘焙機進行烘焙，並使用自家沖泡器材呈現風味，開放給到場遊客品嘗及投票。

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東山區公所表示，東山咖啡產地證明標章邁入第3年，杯測分數普遍提高，且合格率首度達到百分之百，這次有23家業者申請、且全數合格通過藥檢農藥及杯測標準，有一定品質保證，顯見東山咖啡農技術日益精進。

東山區海拔高、日夜溫差大，鄰近曾文、烏山頭及白河等水庫調節濕度，加上酸鹼度適中的土壤，適合咖啡生長。產出的咖啡豆品質優良，加以對包含種植時農藥安全管理、烘焙及沖泡有一套嚴謹製程，是國內第一個參與國外評鑑並獲認證的產地，近年更獲得不少國際殊榮。（編輯：孫承武）1111001