教育部新設53班學前特教班 友善融合環境成亮點

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）教育部今天表示，111學年度新設53班學前特教班，其中高雄市獅湖國小附幼新設1班，在個別化教學層面上，於例行性活動、多元學習活動及全園性活動中，讓特殊幼兒與普通生友善融合。

教育部國民及學前教育署表示，高雄市獅湖國小附幼是依幼兒的個別化教育計畫及實際需求，培養特殊幼兒生活自理能力、社會技巧、溝通能力及增進體能，並透過讓特殊幼兒參與普通班課程、學校活動等支持性服務，使普通班及特教班學生在參與活動過程中，有相互交流與共同學習的機會。

國教署表示，將持續推動融合教育輔導試辦計畫，落實「身心障礙者權利公約」，使特殊幼兒融入幼兒園環境，協助安置於普通班與集中式特教班的特殊幼兒與一般幼兒良性互動，建構友善融合環境，使特殊幼兒於充分融合目標與個別化協助下，得以發展潛能。

教育部國民及學前教育署透過新聞稿說明，學前特殊教育第4期5年計畫（108至112年），以「精進師資專業素養」、「增進教育機會與學習品質」、「強化支持系統與學習環境」、「充實偏遠與離島特教資源」為四大推動面向，並以增設學前特教班為重點項目之一。

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國教署表示，這期計畫藉由補助各地方政府幼兒園園舍環境整備工程，包含教室環境設施改善、廁所整建、空調設備設置及排水工程等、教材教具購置，如感統教具、觸覺球、大型安全地墊及積木組等等經費，增加學前特殊幼兒接受教育機會，補助地方政府積極規劃新設學前特教班照顧學前特殊幼兒。

國教署表示，累計至110學年度，全國學前特教班共計667班，111學年度再新設53班學前特教班，包含集中式特教班21班、巡迴輔導班32班，預估可服務1448人，補助經費累計達1億7067萬4921元，完備學前特殊幼兒接受妥適教育需求。（編輯：陳清芳）1111003