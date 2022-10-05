北部東部濕涼局部短暫陣雨 中南部多雲到晴

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（中央社台北5日電）氣象局表示，今天東北季風增強、水氣增多，北部、東半部轉涼，高溫降到26、27度左右，低溫也略降到23、24度，迎風面的桃園以北及東半部降雨機率增加，降雨也較持續，清晨基隆北海岸有局部短暫陣雨。

中央氣象局說，上半天開始會慢慢擴展到大台北、桃園地區，到中午過後花東地區才漸漸有短暫陣雨出現，雨勢上，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區會比較明顯，而雨量最多的地方落在在東北部山區，有局部大雨發生的機率，請北部、東半部的朋友注意天氣變化並攜帶雨具備用。

至於中南部，氣象局指出，天氣幾乎沒變化，清晨南部沿海有短暫陣雨，不過白天開始仍為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，對流發展不明顯，雨勢也不大，中午高溫仍可來到攝氏32至34度，低溫為25至27度，日夜溫差稍大，且近中午感受溫暖偏熱。

另外，氣象局表示，嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。（編輯：李錫璋）1111005