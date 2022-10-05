10/9起航空燃油附加費降 長程線來回約少822元

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民航局9日起調降航空燃油附加費，長程線來回約少822元。圖為自台北松山機場的起飛的日本航空班機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）台灣邊境將於13日解封，許多民眾都想出國旅遊，與機票有關的航空燃油附加費，民航局上週已核定9日起調降短程線5美元，長程線13美元，民眾可省一點荷包。

因國際油價走跌，民航局上週核准自開票日10月9日起，台灣地區出發的航空燃油附費短程航線每人每航段收取25美元，長程航線每人每航段收取65美元，分別較9月調降2個級距，分別是5美元與13美元。

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若以目前台幣兌換美元匯率計算，短程線來回附加燃油費比9月省316元，長程線來回約少822元。

航空燃油附加費跟著國際油價波動，民航局於2004年7月，同意國籍航空公司國際線向旅客徵收，但須依照民航局核定的公式計算，主要是依中油公司每個月公告的國際航空燃油價調整，以10美元為一級距，長程線附加費每人每航段漲跌是6.5美元，短程線每人每航段2.5美元。（編輯：李錫璋）1111005