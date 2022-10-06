打敗700多名好手 池上、楊梅農友分奪米王冠軍

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農委會主辦111年台灣稻米達人比賽，6日揭曉最後成績，並由農委會主委陳吉仲（右5）親自頒獎給各組米王。左3為農糧署長胡忠一。中央社記者吳欣紜攝 111年10月6日

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）台灣有許多種稻好手，行政院農業委員會舉辦台灣稻米達人比賽，今天成績揭曉，台東縣池上鄉農友唐金滿及桃園楊梅區農友葉時帖打敗700多名農友，分奪有機米組及好米組冠軍。

農委會每年舉辦台灣稻米達人比賽，為國內稻米生產端最具指標性的競賽，賽制規劃嚴謹，入圍全國賽的稻穀不僅須經過公開換包裝、重新編號後再進入評分程序，評審過程也透明公開。

農糧署今天召開記者會公布最後評選結果，農委會主委陳吉仲親自出席頒獎；根據統計，今年全台共計58個種稻鄉鎮、759名農友栽種的稻米經過二階段評審。

台灣稻米達人比賽分為「台灣好米組」以及「台灣有機米組」，其中「台灣好米組」的米王為葉時帖，種稻約有14年經驗，栽種品種為高雄147號，承襲岳父的栽種技術，完美克服今年高溫多雨的氣候條件，種出顆粒飽滿透亮的優質好米，亞軍則為宜蘭冬山鄉農友馬啟亮，季軍為玉溪地區農友李宗勳。

「台灣有機米組」冠軍則為唐金滿，栽種品種為高雄147號，因台東得天獨厚的地理環境及合理化施肥，造就了Q彈可口的冠軍米，亞軍為花蓮富里鄉農友黃治偉，季軍為外埔區農友陳明祥。

農糧署表示，稻米達人冠軍賽除了針對稻米的外觀、品質規格、食味值與口感品評外，更導入農產品溯源制度，依參賽稻穀取得驗證標章項目分為「台灣好米組」及「台灣有機米組」。

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「台灣好米組」參賽稻穀須取得產銷履歷、有機轉型期驗證、通過友善耕作審認或取得農產品生產追溯條碼，「台灣有機米組」參賽稻穀則須取得有機驗證，而今年所有參賽稻穀中有超過5成具產銷履歷或有機驗證，較109年成長2倍。

農糧署也表示，未來國內的稻米產業政策將以供需平衡為前提，朝向「安全、高品質及環境友善」方向發展，鼓勵農友依地區氣候及環境特性栽種特色水稻品種，以「品種、品質、品牌」三品策略擴大行銷，以促進國產稻米產業競爭力，並蓄積外銷市場的量能，確立台灣米永續經營的基礎。（編輯：管中維）1111006