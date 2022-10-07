台鐵海線通車百年 限量紀念套票11日開賣

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台鐵局海線通車將迎接百週年，台鐵局特別選在11日舉辦慶祝活動，也將同步發售限量紀念套票。（台鐵局提供）中央社記者余曉涵傳真 111年10月7日

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（中央社記者余曉涵台北7日電）台鐵局海線通車將迎接百週年，台鐵局特別選在11日舉辦慶祝活動，除了讓有「蒸汽火車國王」之稱的DT668蒸汽機車牽引莒光號車廂行駛在海線上外，也將同步發售限量紀念套票。

台鐵局今天發布新聞稿表示，為慶祝海線通車百週年，10月11日將舉辦相關慶祝活動，活動主軸由有「蒸汽火車國王」之稱的DT668蒸汽機車牽引莒光號車廂行駛於風光明媚的海線上。

台鐵局說，蒸汽列車上午9時由彰化站啟航，去程將停靠追分站、清水站、大甲站、日南站、通霄站及白沙屯站，台中市政府及苗栗縣政府分別於大甲站及通霄站舉辦慶祝活動，包含各式表演與創意市集等精彩內容。

白沙屯媽祖也將一同參與盛會第一次搭乘蒸汽火車，台鐵局表示，白沙屯媽祖預計從通霄站上車至白沙屯站。

台鐵局指出，蒸汽列車回程停靠苑裡站時，邀請在地郭芝苑音樂協進會，為民眾帶來一場音樂饗宴，各站活動內容豐富，歡迎民眾當日先至車站窗口兌換月台證後進站參觀。

台鐵局說，因蒸汽列車於中午時段抵達通霄站，台中鐵路餐廳也特別推出「鄉味便當」，升級台鐵便當明星排骨與海岸線（苑裡）在地特色料理「旗魚丸」為雙主菜，佐以海線幸福鄉味配菜大變身的一日快閃特賣活動，僅限10月11日活動當日，在台中車站台鐵便當店及通霄車站活動現場限量販售。

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台鐵局表示，這次活動將發行紀念套票，每套內含薄紙式月台票5張（談文站、大山站、新埔站、日南站、追分站）及名片式月台票1張（通霄站），10月11日上午9時30分同步於大甲站及通霄站各販售1000套，每套售價新台幣100元，每人每次最多限購5套且不跳號發售。

另外，日南站10月11日至10月17日的上午10時30分至下午4時30分舉辦名片式車票特賣會。（編輯：陳政偉）1111007