台東光祭15日登場 體驗聲光藝術溫暖療癒

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「台東光祭」15日將在卑南鄉知本地區登場，台東縣政府盼以極具未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，帶動知本溫泉發展。圖為作品「光電獸」。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年10月7日

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東首屆聲光藝術節「台東光祭」15日在卑南鄉知本地區登場，台東縣政府盼以極具未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，帶動知本溫泉發展，也為民眾帶來溫暖與療癒力量。

台東縣政府今天在縣政府大禮堂召開記者會，宣布「台東光祭」自10月15日至11月13日登場，邀請到12組來自法國、澳洲及台灣的頂尖藝術家及團隊共襄盛舉，展出12件大型裝置藝術作品，為知本地區帶來全新的風貌。

台東縣政府文化處發布新聞稿表示，法國藝術家Groupe Laps團隊將相當受歡迎的作品Keyframes（關鍵影格）帶到台東光祭。特色就是以定格般的人型骨架燈管裝置，在結合音樂的燈光程式設計下，呈現如同逐格動畫一樣的動感畫面，作品故事性與幽默感十足，傳達超越語言的趣味與溫暖。

而受邀於荷蘭阿姆斯特丹燈節的台灣團隊「有用主張」，也為知本溫泉區場域量身打造全新創作「金勵湯」。以泉水為靈感，將片片飛染的金光點綴在叢葉林間，延著月光灑落草地照亮霧氣，希望提供觀眾「精力湯」般的正能量，創造充滿暖意的光境與氛圍。

另外一項作品，南藝大建築所B群的「讓我們圈在一起」，同樣針對展出空間全新創作，作品由一層層圓形大平台建構而成，就像是在草地上冒出來的輕柔泡泡一般；此場域也設置一個長廊，就像一雙長長的手，伸出雙臂迎接大家，希望泡完溫泉的人來到這個長廊，大家一起坐在平台上看星星，讓身心全然放鬆。

文化處表示，「台東光祭」邀集活躍於國內外各重要藝術節、藝界舉足輕重的多名台灣藝術家，包括游文富、大聲光電 （姚仲涵、曾睿彬）、陳怡潔、禹禹藝術工作室、陳浚豪＋打鬼工作室、謝佑承等，將以感性又富有生命力的作品，療癒觀者的心。

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台東在地藝術家也參與展出，有卑南族藝術家伊命．法琉將以全新的創作「Ruma．家家有火」，訴說原住民族家庭生生不息的溫暖；還有在知本生活逾20年的藝術家饒愛琴則將於常見的台灣海棗樹上，以藝術創造「台灣海棗．能量連線」。

台東縣長饒慶鈴致詞表示，這次縣政府打造第1屆「台東光祭」品牌節慶，為期30天，以「集結能量」為信念，希望藉由藝術作品團結人心，再藉由與知本溫泉的串聯，讓來訪遊客的身心補充滿滿能量與活力。（編輯：謝雅竹）1111007