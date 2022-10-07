18歲公民權修憲複決公投倒數 青民協發起宣傳募資

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（中央社記者陳至中台北7日電）「18歲公民權」修憲案公民複決將於11月26日投票，台灣青年民主協會近日發起群眾募資，希望募集新台幣96.5萬元，投放公車、計程車、捷運站廣告，號召民眾投下同意票。

青民協今天發出新聞稿，理事長張育萌表示，這次「18歲公民權」修憲公投門檻高達965萬票，是台灣史上從未達到的門檻，他們深知單靠青年的力量是不足夠的，勢必要感動跨世代的群眾，一同為台灣的未來投下「同意票」。

青民協長期關注青年議題，107年、109年都曾募款發起青年返鄉專車，鼓勵離家求學的學生在大選時返鄉投票。

這次的公投宣傳集資計畫，青民協預計在台南、台中、台北的18號公車上刊登文宣，也將在雙北超過百台計程車上刊出廣告。募資時間為今年10月6日到11月25日。相關資訊可搜尋「2022跨出同溫越過高牆—台灣首次修憲公投—18歲公民權宣傳集資計畫」募資網頁。（編輯：謝雅竹）1111007