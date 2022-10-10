國慶會場在地花卉盛放 展現台灣多元創造力

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行政院農業委員會10日表示，本次活動布置國慶大會觀禮台、主席台及司儀台的花卉有屏東生產的萬代蘭、台南的蝴蝶蘭、高雄的火鶴、彰化的觀賞鳳梨、南投的盆花、台中的文心蘭、宜蘭的蕨類等在地花材20餘種。（農委會提供）中央社記者張雄風傳真 111年10月10日

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（中央社記者張雄風台北10日電）農委會今天表示，本次以國內學研單位、民間育種者共同研發的品種花卉，布置國慶會場，有首次出現的電信蘭「高雄1號-曙光」等花卉品種，展現台灣花卉產業及育種研發的實力。

行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，應111年國慶籌備委員會的邀請，農委會輔導產業公協會運用MIT台灣在地生產，以及國內學研單位、民間育種者所開發的品種花卉，布置大會觀禮台、主席台及司儀台。

農委會說明，台灣花卉品種研發育種能力超群，目前取得台灣植物品種權共有1484件，花卉類就占8成（1185件）之多。本次活動布置的花卉有屏東生產的萬代蘭、台南的蝴蝶蘭、高雄的火鶴、彰化的觀賞鳳梨、南投的盆花、台中的文心蘭、宜蘭的蕨類等在地花材20餘種。

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農委會提到，本次包含首度對外展出的高雄區農業改良場育成斑葉電信蘭「高雄1號-曙光」及火鶴「高雄4號-紅星」、農業試驗所育成文心蘭「台農4號-白雪」、台東區農改場育成腎蕨「台東1號」、中興大學育成石竹「艷紅撫子」及業界育成麒麟花「黛玉」等，呈現台灣這片土地源源不絕的生命力及創造力。

農委會指出，花卉具有撫慰人心、改變環境氛圍的力量，應用場合廣泛，大至國家慶典，小到日常使用皆合適；台灣花卉品種豐富多元，展現台灣花卉產業及育種研發的實力，也藉此為國家生日大聲喝采。（編輯：張雅淨）1111010