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台鐵宜蘭教保中心揭牌 小朋友揹藍皮解憂號書包

2022/10/13 17:08
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台鐵配合政府「0-6歲國家一起養」政策目標，繼台北車站教保中心啟用後，今天為宜蘭教保中心揭牌，小朋友也樂揹「藍皮解憂號」造型的小書包。

台鐵發布新聞稿，響應推動公共化托育設施，歷時1年多規劃及籌備，在台灣鐵路工會、台鐵職福會及各單位協助下，台灣宜蘭職場互助教保服務中心已在8月26日向宜蘭縣政府教育處取得設立許可，8月30日提供服務，今天揭牌，小朋友也在教保員陪同下，揹著台鐵「藍皮解憂號」小書包接受祝福。

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台鐵宜蘭教保中心位於宜蘭火車站對面，交通便利，且鄰近丟丟噹森林充滿童趣，獨棟2層樓空間有專為小朋友設計的課桌椅、教具、遊戲玩具、幼兒專用廁所、配膳室，設備一應俱全，教師能就近安排戶外活動，讓幼兒享受戶外大肌肉活動時間。

台鐵宜蘭教保中心委託非營利法人「財團法人聖母醫護管理專科學校」辦理，收托2至6歲幼兒20名，學費比照非營利幼兒園收費規定，每月新台幣2000元，以台鐵及與台鐵簽訂聯合提供教保服務契約機關員工的子女、孫子女為優先申請對象，餘額將對外開放。（編輯：陳仁華）1111013

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