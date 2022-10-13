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高中英聽開放確診應試 教育部提醒學校協助考生

2022/10/13 21:52
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（中央社記者陳至中台北13日電）高中英聽測驗開放確診COVID-19輕症等考生應試。大考中心近日發函學校瞭解考生抵達防疫試場的交通方式等，引起不滿。教育部今天表示，是請學校協助提醒考生，並非要求學校安排。

大考中心日前宣布22日舉行的112學年度高中英聽第一次考試，比照7月舉辦完的分科測驗，開放COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）輕症、無症狀，以及居家隔離、自主防疫考生應試，在20個縣市設置隔離考場。

大考中心近日發函高中，請學校協助回報衛政單位解除隔離事項、填報考生防疫車隊車號等，引起部分人員反彈，認為是擾民。

教育部今晚以文字回應解釋，大考中心考量高中英聽測驗時間正值學期當中，考生都還在校上課，因此特別行文商請高中協助提醒考生，若有確診等情形，務必到自主填報系統填報相關資料。

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教育部表示，函文是提醒學校關切確診考生解除電子圍籬，與協助掌握相關考生抵達防疫試場的交通方式，並非將解除電子圍籬或安排交通任務置於高中人員。大考中心會再行文補充未說明詳盡之處，希望在單位通盤協助下，辦好高中英聽考試，保障考生應試權利與防疫安全。

大考中心網站今天也公告，原訂今天登載的「COVID-19自主填報專區」集報學校操作說明簡報，配合高中協助事項的調整，將另發公文補充說明並調整系統後，於17日再行登載。（編輯：戴光育）1111013

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