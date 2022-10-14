中油續吞國際漲幅 下週汽柴油估降2角
2022/10/14 11:06
（中央社記者曾智怡台北14日電）俄烏戰事仍趨緊繃，加上石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）決議11月起大幅減產每日200萬桶，國際油價應聲上漲；不過，中油持續實施油價平穩雙機制，預估10月17日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格皆調降新台幣0.2元。
按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.7元。
根據中油浮動油價公式，累算至10月13日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶94.06美元，較上週92.25美元上漲1.81美元；新台幣兌美元匯率為31.865元，較上週31.676元貶值0.189元。
依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲4.3元，柴油調漲5.8元。
然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估10月17日凌晨零時起，汽油每公升價格均調降0.2元。（編輯：潘羿菁）1111014
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