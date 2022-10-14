中央大學北極探索隊 鑽井觀測冰川消融

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國立中央大學地球科學學院北極探索隊前往有豐富冰川地形的挪威冷岸群島，進行實地觀測研究，也為台灣的科學研究打開國際能見度。（中央大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月14日

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（中央社記者陳至中台北14日電）中央大學地球科學院今年派出北極探索隊，前往有豐富冰川地形的挪威冷岸群島，透過鑽井等方式，進行永凍層、地下水監測調查，取得極地第一手資料。

中央大學今天發出新聞稿指出，地球科學院北極探索隊由應用地質所長倪春發領軍，今年8月飛越大半個地球，在挪威斯瓦巴群島（Svalbard，又稱冷岸群島）進行為期1週的實地觀測研究。

在天寒地凍之中，探索隊於極地研究站附近以人工方式鑽井，沿著地球物理探勘的測線，建置5口觀測井，進行水位、溫度及土壤取樣的分析，同時與波蘭極地研究團隊學者合作聯合監測。

中央大學地科系副教授張午龍表示，在全球暖化下，冰河加速消退，連帶減輕對地殼的負重，造成「地殼回彈」（crustal rebound）效應，這次任務已順利在北極圈架設完成GNSS衛星訊號接收系統，未來可進行觀測作業。

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倪春發表示，極區氣候變化多端，資源相對缺乏，加上低溫環境及供電時間有限，研究工作備受考驗。深入第一線後，深刻感受到人類的生存環境正面臨威脅，需要有更長遠的眼光、更長期的投入，才能在氣候變遷議題上對國際社會有所貢獻。

中大指出，波蘭籍的地科系助理教授張文和（Slawomir Jack Giletycz）在團隊中扮演重要橋梁，透過他的協調連繫，讓觀測儀器的運送、極地研究站的設置，以及與波蘭哥白尼大學的合作，都能如魚得水。張文和也展現空拍專業，以定翼空拍機調查冰川消融而露出的地質特徵，留下珍貴影像紀錄。（編輯：戴光育）1111014