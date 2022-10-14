林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原[影]

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農委會林試所與成功大學研究人員組成團隊，利用空載光達技術搜尋全台樹高65公尺以上巨木，2020年8月間發現台灣杉巨木「桃山神木」，樹高達79.1公尺，為團隊首度發現樹高近80公尺的巨木。（林試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月14日

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）林試所今天表示，繼委請澳洲攝影團隊拍攝棲蘭台灣杉三姊妹呈現巨木之美，近日用光達技術將位於雪霸國家公園境內、東亞最高、80公尺樹高的桃山神木完成建模，首創可3D列印還原。

行政院農業委員會林業試驗所今天對外發布，關於台灣巨木研究、記錄作為，已完成重要新里程碑。

林試所助理研究員徐嘉君說，台灣杉與紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠合稱為台灣針葉樹五木，分布在中海拔霧林帶，常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹，被譽為台灣針葉樹的帝王。

徐嘉君告訴中央社記者，繼2017年邀請澳洲團隊The tree project拍攝樹高69公尺的棲蘭台灣杉三姊妹等身照，頗受好評，使民眾意識到台灣杉巨木的宏偉；2020年8月，林試所使用成功大學研究人員運用光達技術，以飛機帶著雷射光掃描全島資料，找到高79.1公尺的桃山神木，而雙方已合作5年，組成「找樹的人」團隊。

影片來源：The Tree Projects

徐嘉君說，今年10月5日她跟澳洲樹冠層攝影專家Steven Pearce等人及成大團隊再度上山，Steven為雪霸國家公園境內的桃山神木掌鏡，並採用最新技術拍攝桃山神木等身照，成為Steven的第10個國際巨木作品。

徐嘉君說，此行更具意義的是，成大測量及空間資訊學系教授王驥魁的研究團隊也一同赴桃山神木為巨木進行地面光達影像測量，這次是從地面用雷射進行掃描，影像會比用飛機從空中掃描清晰，共完成15億個點掃描，不但可以知道整棵樹的樹高，甚至能知道有幾片葉子。

徐嘉君進一步說，氣候變遷下，粗估超過1000歲的神木，之後若不存在，將能3D列印還原，而這樣的技術研究、記錄台灣巨木是首次，可讓未來的人都能見到台灣杉等巨木的原貌。

她並補充，其實全球高於70公尺的巨木生長據點也不超過5、6處，台灣的巨木應可讓國際關注。（編輯：張芷瑄）1111014

影片來源：中央社生活組

農委會林試所今年再度邀請澳洲樹冠層攝影專家皮爾斯（Steven Pearce）來台，為雪霸國家公園境內桃山神木掌鏡，並採用最新技術拍攝桃山神木等身照。（林試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月14日

林試所與成大團隊成功找到近80公尺高台灣杉巨木「桃山神木」，林試所助理研究員徐嘉君並與研究團隊遠赴桃山神木進行地面光達影像測量，共計完成15億個點的掃描，不僅可知整棵樹的樹高，甚至能知道有幾片葉子。圖為徐嘉君攻上桃山神木樹冠。（林試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月14日