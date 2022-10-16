葡萄酒界年度盛事 伯恩濟貧醫院慈善拍賣會起跑

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（中央社記者屈享平台北16日電）好不容易盼至疫情後，酒界大型活動紛紛出爐，但其中最重要的並不是如何享受美酒，而是分享來自大地賜予的福澤與喜悅，這就是全球最知名的伯恩濟貧醫院葡萄酒慈善拍賣會。

這項源遠流長的拍賣會，今年已堂堂進入第162屆，早在1443年英法百年戰爭時，布根地公爵決定在伯恩市興建醫院，當地人民為表謝意，將財產（葡萄園）捐贈或遺贈給醫院，醫院即以其中釀出的美酒，對外換取經費以服務貧苦病患，故有「濟貧」之稱。

如今，無數政權興衰更替，這項拍賣會依例在每年11月的第3個星期日舉行，今年是落在11月20日。熟悉此項拍賣的亞舍公司創辦人王婷蓉（Sunny Joulian）表示，這項慈善拍賣「除了推廣布根地獨特迷人的風土美酒，更能分享當地數百年傳承的人道精神。」

就年份而言，2022是豐盛與陽光充足的一年，質量俱優，可比美1999年。伯恩濟貧醫院葡萄園總管暨總釀酒師Ludivine Griveau表示，「被裝滿滿的酒槽圍繞，感覺非常愉悅美好。」目前預估這個年份將可釀造750桶的紅白酒，這也將是伯恩濟貧醫院葡萄園全面走入有機管理的第2年，目前已有60公頃的葡葡園納入這項尊重環境的作法。

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台灣一向有愛好者關注這個既能行善、又能豐富收藏的拍賣會。但是以桶裝形式競標的酒，標到的品項還要請合格酒商培養才能裝瓶；另外，酒的輸送、運費、稅金、保險也都需要專業團隊協助，像是重量級酒商Maison Albert Bichot（畢修酒莊）就在國內有合作對象，畢竟莊主本身既是拍賣會大買家，又有豐富經驗與資源協助完成必要程序。如果沒有當地酒商協助，酒窖內的桶裝酒是很難變成桌上的瓶裝酒。

伯恩濟貧醫院董事主席Francois Poher表示，今年的拍賣將會環繞「健康、環境、兒童」3項主題進行，至少有兩個與兒童福祉相關的機構將會因此受惠。酒友平日樂於享受美酒美食之外，行有餘力者也別忘了把握良機，傳承那數百年來源於歷史與大地的人道思維。（編輯：屈享平）1111016