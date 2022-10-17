早安世界》尼莎中颱漸遠離海警解除 雙北宜蘭等地今仍有豪大雨
尼莎中颱漸遠離海警解除 雙北宜蘭等地今天仍有豪大雨
中央氣象局16日表示，颱風尼莎增強為中颱，但暴風圈已脫離台灣近海，因此解除海上颱風警報。不過氣象局提醒風雨影響還在，17日基隆北海岸、台北市、新北市地區、宜蘭縣山區仍有局部大雨或豪雨。16日下午隨著尼莎持續增強，氣象局上修總雨量預測，台北、宜蘭山區上看1100毫米，桃園山區上修為700毫米。雖然宜蘭17日尚未達停班停課標準，但因大同鄉部分地區受超大豪雨影響，有4所學校自行決定停班停課。桃園市復興區的三光、高義、華陵3個里則上班停課。（看完整報導）
暴雨造成268件災情大多在北市 汐止伯爵山莊土石流130居民急撤
尼莎颱風與東北季風共伴帶來豪雨，雨彈狂炸北台灣，雙北、宜蘭等地皆傳出災情。台北市內湖區康樂隧道有土石樹木崩落，造成雙向車道都無法通行。新北市汐止區伯爵山莊社區發生土石流與土石崩落，有住家陽台鐵窗遭石頭砸毀，目前社區內130人已撤離安置。汐止南陽街一處高速公路涵洞積水更高達1.2公尺，行經車輛險遭滅頂，警消已在現場拉起封鎖線。宜蘭縣大同鄉土石流造成北橫台7線多處道路坍方，交通部長王國材16晚間指示公路總局全力搶修。中央災害應變中心16日晚間表示，統計全國災情共268件，其中北市災情達208件，宜蘭縣台7線仍有88車、254人受阻。（看完整報導）
習近平20大報告再提一中原則九二共識 不放棄對台用武
中共總書記習近平16日在人民大會堂做20大政治報告，完整版講稿未全部唸完，其中涉及台灣的部分談及「新時代解決台灣問題總體方略」，重申「和平統一、一國兩制」，以及「一個中國原則」和「九二共識」。同時，完整版也強調心靈契合，反台獨與外部勢力、不放棄使用武力。陸委會對此表示，中共對台政策始終沒有新的思維路線與正確判斷，並說維持台海及區域的和平穩定是兩岸共同責任。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，未來5年內，北京不會完成「和平統一」與「武力統一」，但會希望在統一的問題上取得進展。（看完整報導）
中共20大開幕全國逾兩千處封控 習近平稱防疫人民至上
中共第20次全國代表大會16日登場，連日官媒為黨中央堅持的動態清零政策保駕護航，中共總書記習近平在開幕發表政治報告時聲稱，防疫始終堅持人民至上，但迄今全中國仍有逾2000處為高風險區封閉管理，區內民眾必須「足不出戶」，另近日內蒙古呼和浩特市還有數十萬學生被封在校園內。習近平忙著確保破例連任的同時，中國民眾最大的願望是能夠出門。（看完整報導）
台灣人均GDP冠居東亞 2因素助攻經濟轉骨成關鍵
國際貨幣基金（IMF）估算，今年台灣人均GDP可望以3萬5510美元的成績，首度超車日本，並在睽違19年後再次超越韓國，成為東亞第一。專家分析，台灣超車日韓雖然有匯率因素，但在台商回流、廠商擴大投資之下，經濟體質變得更為強韌也是關鍵，而半導體產業的發展更是功不可沒。（看完整報導）
國慶連假後疫情微降 莊人祥估不再上升、走向持平
COVID-19疫情持續在高原期，16日新增個案數較上週同期下降。對於國慶連假當週疫情微降，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫情遇到連假通常會出現波動，中秋正逢疫情上升期，連假後增幅更快，但雙十剛好處於高原期，疫情走向持平，連假後應該不會再上升。確切未來趨勢需觀察至19日。（看完整報導）
專訪／友台議員將破百 史葛洛：加拿大國會挺台力量巨大
台加國會議員友好協會會長史葛洛表示，在加拿大國會338名成員中，支持台灣的勢力是極巨大的，她甚至認為所有議員都傾向支持台灣。對於台灣為何能在加拿大國會獲壓倒性支持，史葛洛說，台灣向世界展示了民主與自由的重要性，而民主與自由是加拿大奉為圭臬的價值。她認為，不管是加拿大議員或一般民眾想來台灣，都不該遭受任何外力嚇阻，反該受到大大鼓勵，因為台灣值得被世界更多認識。（看完整報導）
英國新財相警告稅將不減反增 首相傳面臨逼宮危機
英國首相特拉斯9月宣布迷你預算案減稅計畫，引發英鎊狂貶，市場混亂，前外相韓特緊急接任財相後坦承預算案犯下錯誤，並警告可能加稅。韓特將於10月31日宣布中期預算計畫，這將是英國政府能否重建經濟政策可信度的關鍵考驗。根據泰晤士報、電訊報等媒體報導，特拉斯9月6日上台後，保守黨民調崩盤，令資深保守黨議員深感震驚，他們正在策劃倒戈，可能在數日內採取動作。（看完整報導）
MLB季後賽國聯教士與費城人爭冠 美聯太空人晉級冠軍賽
美國職棒大聯盟MLB季後賽，國聯的教士15日靠7局下半的5分大局逆轉，最終淘汰道奇，連同在外卡戰淘汰大都會，教士解決兩支加起來例行賽破200勝的強隊，堪稱今年季後賽最大驚奇，將與費城人隊爭奪國聯冠軍。美聯分區系列部分，紐約洋基15日雖有包括賈吉兩分砲在內的3支全壘打，但克里夫蘭守護者9局下反撲，並靠再見安打6比5險勝，在美聯分區系列賽2比1聽牌，例行賽99勝的洋基再輸一場就要打包回家。在15日美聯另一場關鍵比賽中，太空人與水手以0比0僵持了17局，太空人靠潘尼亞18局上的陽春砲以1比0獲勝，在系列賽以3比0橫掃水手，闖進美聯冠軍賽。（看完整報導）
U23世界盃棒球賽好投壓制日本 曾頌恩2打點助台灣3連勝
U23（23歲以下）世界盃棒球賽台灣隊預賽第3戰16日在台中洲際棒球場與日本隊交手，先發投手林振瑋總計投3局被敲4支安打，投出3次三振，失掉1分非責失分，最快球速159公里刷新個人最快球速紀錄，中繼投手莊昕諺2局連飆5次三振，未被擊出安打，幫助球隊守住領先，莊陳仲敖後援投2局幫助球隊守住勝利。曾頌恩單場2安，打回兩分，幫助台灣隊以3比1拿下預賽3連勝。（看完整報導）
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