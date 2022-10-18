東北季風續增強天涼 各地及離島強風長浪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中央氣象局表示，今天颱風逐漸遠離，但仍受東北季風影響，台灣附近水氣仍稍多，桃園以北及東半部降雨機率偏高，不過整體雨勢相對於前幾天明顯趨緩，雨區也減小。

雨勢上，僅基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢的機率，而其他地區大多為多雲到晴，中南部山區留意午後零星短暫陣雨。

溫度方面，隨著東北季風增強，冷空氣也隨之南下，北台灣氣溫整天都落在攝氏19、20度附近，其他地方白天高溫雖仍有26到30度，不過早晚感受上也偏涼，夜晚清晨低溫約21、22度，請注意溫度的變化，記得多添加衣物注意保暖。

台灣附近風力持續增強，台南以北沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易出現9至12級的強陣風，東半部沿海及西半部其他地區也有8至9級強陣風，路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、行車或行經高架橋請特別注意安全；台灣各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，非必要請避免前往海邊活動。

第20號中度颱風尼莎，今晨2時位於鵝鑾鼻西南西方730公里的海面上（即在東沙島西南方310公里之海面上），路徑往西南西移動朝中南半島方向前進，附近船隻請嚴加戒備。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1111018