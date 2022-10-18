北科大將PCB廢料變身植草磚 還可3D列印成盆栽

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（中央社記者陳至中台北18日電）台北科技大學土木工程系教授李有豐等人組成的團隊，運用無機聚合技術，將印刷電路板（PCB）廢棄物改造成高抗壓強度的植草磚、壁磚，還可3D列印成盆栽、座椅等，在2022年台灣創新技術博覽會獲得金牌。

台北科大今天發出新聞稿，台灣每年產生10萬噸以上的印刷電路板（PCB）廢棄物，去化處理成當務之急。李有豐與資源工程所特聘教授鄭大偉、助理教授李韋皞等人合作，將廢棄PCB材料製成植草磚，達到循環經濟的效果。

李有豐指出，PCB內的貴金屬回收後，剩下玻璃布與樹脂，但這些高分子材料已硬化，難以回收，且焚燒後會產生有毒廢氣，掩埋處理也相當昂貴，廠商只能大量堆置。

李有豐從其他廢料改製混凝土的技術獲得靈感，認為將PCB製成非結構性建材，經濟效益更高，畢竟土木工程需要的量很大。研究團隊將PCB廢料與回收玻璃粉做為添加物，加入無機聚合反應原料如燃煤飛灰、高爐爐石粉等，再以鹼性溶液拌合，經過一年反覆試驗，找出最佳比例。

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研究團隊透過上述技術，製成用於透水鋪面的植草磚，抗壓強度高於一般混凝土。再透過轉印技術，更可化身為美觀的壁磚，或由3D列印為座椅、盆栽、傘架等，用途廣泛，專利成就循環經濟同時達到產品高值化應用，在台灣創新技術博覽會的發明競賽中獲得金牌獎。

北科大另一項發明，也在台灣創新技術博覽會獲得銀牌獎，由北科大電子工程系助理教授鍾明桉改良車輛自動駕駛安全功能的模組化裝置。他利用具有車輛安全等級的連結器設計，使安全等級不足的自駕電腦模組與高功能安全設計的模組串接，成為兼具高速傳輸、高運算能力、高安全等級的自駕車系統。（編輯：陳政偉）1111018