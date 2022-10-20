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立委籲修法碩博士須經論文比對 潘文忠：會評估

2022/10/20 11:14
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（中央社記者陳至中台北20日電）近來許多政治人物都陷入論文爭議，中國國民黨籍立委林奕華今天建議修正「學位授予法」，要求碩博士學位論文都須經過系統比對。教育部長潘文忠說，已在盤整減緩論文抄襲的策略，會評估是否修法。

台灣大學14日召開的教務會議正式通過修正「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，要求碩博生通過學位考試後，應繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，須進行原創性比對，並於聲明書註明比對相似度為多少百分比，請指導教授檢視後，才算完成離校程序。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，國民黨籍立委林奕華問及，教育部支不支持修改「學位授予法」，要求碩博士學位論文都一定要經過論文比對，才能取得學位證書。

林奕華指出，目前大學使用民間不同的系統，寬嚴不一。她查出教育部在明年度預算中有編列新台幣2500萬元，建置學術論文檢測系統，可見未來會有正式的系統可以讓各校運用，應可考慮對論文的原創性比對，設置全國的標準。

對此，潘文忠表示，上述檢測系統預計在112年12月完成，目前仍在開發中。目前教育部也在收集、盤整減緩論文抄襲的策略，至於要不要修改「學位授予法」？他說：「請容許我們盤整後評估。」

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教育部高教司長朱俊彰今天會議間受訪補充，教育部已有補助100多所大專，運用現有的比對系統。另委託國家圖書館針對國內論文資料庫，建置學術論文檢測系統，未來可提供各校運用。

台灣大學主任秘書王根樹日前受訪表示，台大要求碩博士學位論文須原創性比對，但相似度百分比的上限，是由各學院、研究所自訂。畢竟各領域狀況不一樣，須保有彈性，不適合全校統一規範。（編輯：謝雅竹）1111020

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