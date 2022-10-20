立委指台農投、台農發經營不佳 陳吉仲：將整併

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北20日電）立委今天質疑台農投、台農發公司經營積效不佳。農委會主委陳吉仲今天表示，台農投至今累積虧損約新台幣7700萬、台農發預估今年可損益兩平；會朝兩家整併方式，回到財務自給自足。

立法院經濟委員會審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。

國民黨立委林德福質詢表示，台農投、台農發公司的經營績效，根據農委會資料，台農投仍在虧損；台農發到今年上半年結束，銷售量1482公噸、約7840萬元；這兩間公司營運問題何時能夠解決。

林德福強調，不要讓這兩家公司變成政治提款機，應交出經營績效，不是因為負責政治任務就一直虧損，「人民不會接受」。

農委會主委陳吉仲答詢表示，台農投截至目前累積虧損約7700多萬；台農發因為有經濟業務，尤其外銷政策的部分，預估今年可以損益兩平。

陳吉仲說，台農投有配合外交邦交國的農業投資，執行相關任務，所以回收不會那麼順利；為了讓這兩間公司自給自足，未來朝兩家整併的方式，期望可以回到財務自給自足。（編輯：陳政偉）1111020