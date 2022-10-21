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國際油價走跌 下週汽油估不調整、柴油降1角

2022/10/21 11:55
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（中央社記者曾智怡台北21日電）美國11月頁岩油產量預估達每日910萬桶，加上美國擬再釋出戰略儲油，國際油價走跌；中油持續實施油價平穩雙機制，預估10月24日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整、柴油每公升價格調降0.1元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.6元。

根據中油浮動油價公式，累算至10月20日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶89.15美元，較上週93.72美元下跌4.57美元；新台幣兌美元匯率為32.03元，較上週31.87元貶值0.16元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲3.7元，柴油調漲4.9元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估10月24日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整、柴油每公升價格調降0.1元。（編輯：潘羿菁）1111021

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