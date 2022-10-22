熱帶低壓影響蘭嶼防豪雨 大台北山區留意局部大雨

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氣象局22日發布豪雨及大雨特報，基隆北海岸及大台北山區應防局部大雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）中央氣象局今天發布豪雨及大雨特報，熱帶性低氣壓外圍雲系影響，水氣偏多，北部及東半部易有陣雨，基隆北海岸、宜蘭、台東（蘭嶼）地區及大台北山區應防局部大雨。

氣象局說，熱帶性低氣壓清晨在鵝鑾鼻南南西方230公里的海面上，向西移動，時速20公里，預計明天通過巴士海峽進入南海，外圍水氣會影響台灣。

氣象局觀測，今天凌晨0時至上午8時30分，台東蘭嶼出現強降雨，累積雨量達112毫米，台北市陽明山達72毫米、新北市烏來超過50毫米，都達大雨標準。

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氣象局預報，今天台灣附近水氣偏多，北部、東半部及恆春半島降雨機率較高，整天不定時有陣雨出現，尤其在基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區雨勢較明顯、持續，可能出現局部大雨，中南部山區也會有局部降雨。

今晚至明天，北部、東半部地區及恆春半島出現局部短暫陣雨的機率提高，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區雨勢較大、較持續，東北部地區降雨最明顯，可能有局部大雨或豪雨。（編輯：李錫璋）1111022

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）