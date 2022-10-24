走失狗二度卡菜園坑洞 警安撫後奮力拉出助牠回家

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新北市淡水區一名老婦人20日發現有隻狗掉進她菜園裡的坑洞，趕緊向警方求援，警方到場後試著將狗狗拉出，並請動保處協助將狗狗送到獸醫院治療傷勢。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月24日

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（中央社記者高華謙新北24日電）新北市淡水區一名老婦人20日發現有隻狗二度掉進她菜園裡的坑洞、害怕得瑟瑟發抖，趕緊向警方求援；員警到場後先摸頭安撫，再奮力拉出狗狗，後來還協助找到主人。

新北市警察局淡水分局今天表示，一名老婦人20日傍晚在路邊攔下巡邏員警，焦急地喊：「有狗卡在我田裡受傷了啦！」員警到場查看，只見1隻米克斯犬渾身沾滿爛泥巴，卡在田間深坑裡動彈不得，害怕得渾身發抖。

老婦人向警方表示，這隻狗後腿受傷，當天上午就掉到坑洞裡，無法脫困，她還拜託路人幫忙拉出，不料下午又發現牠掉進同個深坑；這回因為她沒有力氣拉起狗，走到路旁看見巡邏員警，趕緊求助。

由於新北市政府動物保護防疫處人員需要1小時才能抵達，員警鄭詠仁一方面怕伸手救牠反而被咬，不敢貿然拉扯，卻又覺得狗實在太可憐，無法袖手旁觀，於是先摸牠的頭安撫情緒，而狗也很配合，不吠叫也不攻擊。

雙方培養一定默契後，鄭詠仁再試著小心拉起牠，狗也一同發力自救，總算脫困，警方趕緊請動保處協助送牠到獸醫院治療傷勢。

當天晚間，有民眾在淡水相關臉書（Facebook）社團發文協尋走失愛犬，警方一看，赫然發現就是這隻狗，於是趕緊通知飼主跟動保處聯繫，幫助牠平安回家。（編輯：陳仁華）1111024

新北市淡水區一名老婦人20日發現有隻狗掉進她菜園裡的坑洞，警方到場後先摸頭安撫狗狗，再小心將牠拉起，後來也協助找到主人，讓狗狗平安回家。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月24日