彰化首座社宅學士安居動土 設日照中心服務住戶

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）國家住都中心學士安居社會住宅今天舉行動土典禮，內政部次長花敬群指出，學士安居是彰縣第一個社會住宅，設有日照中心等設施服務住戶，希望中央地方努力，為縣民創造福祉。

國家住宅及都市更新中心在彰化市學士街舉辦「學士安居」社會住宅開工典禮，內政部政務次長花敬群、彰化縣長王惠美及民進黨立委黃秀芳等人出席，花敬群等人共同執鏟，祈求工程順利進行。

花敬群致詞時說，學士安居是彰化縣第一個社會住宅，目前內部規劃有275戶，設有日照中心及日托空間服務周邊住戶，協助青年及弱勢用低價租居住在優質環境，未來希望地方與中央一起努力，為民眾創造更高福祉。

花敬群指出，全台都在興建社會住宅，彰化縣規劃要蓋11處社會住宅共2000戶，不過他也要拜託地方支持，同時呼籲彰化縣加入社會住宅包租代管的服務。

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王惠美則說，地方建設需要中央地方通力合作，學士安居社會住宅動土就是成功範例，中央預定在彰化規劃興建11處社會住宅，已著手推動的除學士安居外，還有員林靜修好室及和美德美好室2處，縣府另提供鹿港、溪湖2塊土地，期盼中央盡快規劃，縣府也會全力配合。

國家住都中心指出，學士安居為地上10層、地下2層的社會住宅，鄰近國立彰化師範大學，步行即可到達，公車路線也齊備，交通便捷，社宅內也將規劃設置托嬰中心及日間照顧中心等社福設施，未來台鐵金馬站與台中捷運綠線延伸也將行經學士安居社宅北側，未來發展將更蓬勃。（編輯：陳仁華）1111024