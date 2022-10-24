國姓搶成功28日起熱鬧連3天 看推船賽聽客家歌謠

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）「國姓搶成功」28日至30日在國姓鄉登場，系列活動包含重頭戲推船競賽、遶境踩街祈福、晚會表演、客家歌謠競賽、公仔彩繪等，鄉公所今天對外宣傳，邀請遊客來為參賽者加油、走訪景點。

國姓鄉客家文化年度盛事「國姓搶成功」28日至30日展開精彩系列活動，象徵團結致勝的推船賽今年增加鄉內組，社會男子組報名則有28隊，冠軍獎金維持新台幣4萬元，國姓鄉公所今天對外宣傳，鄉長丘埔生、南投縣議員葉仁創等多名來賓出席，並在祈福旗寫下心願。

丘埔生接受媒體聯訪表示，「國姓搶成功」活動因集集大地震重建過程為振奮人心而誕生，結合客家習俗平安收冬戲，並邀寺廟舉辦聯合祭典，除告慰地震罹難先民，也提醒後人勿忘前人憑堅忍毅力重建家園，並滿足鄉民年終慶豐收喜悅，是客家族群凝聚認同感活動。

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國姓鄉公所透過新聞稿表示，28日為國小組、國中組、鄉內組推船競賽；29日上午宮廟陣頭及學校團體踩街嘉年華熱鬧登場，還有結合酬神戲的平安收冬祈福祭典，下午展開女子組推船預賽及複賽、公所組推戰船友誼賽，成功廣場同時進行在地學校客家特色表演。

鄉公所表示，29日晚間舉行「客家成功晚會」，公開表揚獎勵優秀或對推展客語有貢獻鄉親，另邀客家樂團演出，還有多項摸彩品；30日上午辦理社會男子組推船預、複、準決賽，還有成功爺公仔彩繪、客家歌謠競賽表演，下午重頭戲為社會男子組推船決賽。（編輯：陳仁華）1111024