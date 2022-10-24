小抹香鯨擱淺桃園1死1傷 研判母鯨陪伴亡女受困

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一對小抹香鯨母女22日擱淺在桃園市笨港沙灘，雌幼體擱淺不久後死亡，母鯨（圖）送至基隆八斗子岸置中心復健，目前健康相對良好，醫療團隊研判，雌幼鯨在擱淺前已死亡，母鯨陪伴在側一同擱淺。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月24日

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）一對小抹香鯨母女22日擱淺在桃園市笨港沙灘，雌幼鯨死亡，母鯨送至基隆八斗子岸置中心復健，母鯨健康相對良好。研判雌幼鯨在擱淺前已死亡，母鯨陪伴在側一同擱淺。

基隆市政府產業發展處今天發布新聞稿表示，22日擱淺死亡的幼小抹香鯨體態消瘦，經解剖後，確認為尚未長出牙齒的雌性幼體，且胃內有乳汁，母小抹香鯨有泌乳現象，確認22日擱淺的一對小抹香鯨是母女關係。

產發處指出，雌幼小抹香鯨呈現中等程度死後變化，研判已死亡1至2天，推測可能在擱淺前就已死亡而隨著海流漂至沿岸，由於有不少紀錄顯示母鯨豚會有陪伴死亡幼鯨豚行為，因此推測母小抹香鯨應該是陪伴死亡的孩子一起擱淺。

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產發處表示，母小抹香鯨體長約250公分，體重估計至少400公斤，經1天收治後，換氣及心跳已逐漸穩定，透過外觀、超音波及胃液檢查結果，發現身體健康相對良好，無明顯病徵，但目前仍需志工24小時帶游。

產發處指出，今天起將嘗試以胃管餵食水分和養分，讓母小抹香鯨補充體力，也會以小抹香鯨經常攝食的頭足類食物，誘發攝食動機及游泳反應，未來仍需持續監測進食慾望、健康狀況及各項檢測值；符合標準後，才會開始規劃野放事宜。（編輯：戴光育）1111024