早安世界》11/7起確診者可7+0接觸者免隔離 公共場所不強制量體溫
11/7起確診者可7+0、接觸者免居家隔離 公共場所不強制量體溫
台灣COVID-19本土疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心24日宣布4項鬆綁措施，包括從11月7日起，取消上健身房、參加宗教遶境必須打滿3劑的規定及公共場所體溫量測，且不管是否接種追加劑，接觸者改7天自主防疫，確診者調整為7+0天，即隔離滿7天後，快篩陰性可提前解除自主健康管理。產險業認為，取消隔離有重大助益，預估11月7日前將湧出一波「真假隔離理賠潮」，業者期待恢復以PCR結果做為確診認定的依據、融通理賠落日及調降COVID-19傳染病等級等3大救命符。專家提醒，保戶只要在保單有效期間內有被依法隔離事實，即可申請理賠，不必趕在11月7日前遞件。（看完整報導）
高端：10/28至年底免費提供接種者赴日PCR檢測
高端疫苗24日宣布，將協助政府一起解決部分國人赴日的不便，28日起至年底免費提供接種高端新冠疫苗的民眾赴日前PCR檢測服務。依日本現行防疫規定，入境者須打滿3劑列入WHO緊急使用清單（EUL）疫苗或檢附PCR陰性證明。由於高端未被列入EUL，接種這款疫苗的台灣赴日旅客面臨必須自付PCR檢測費用的額外負擔。（看完整報導）
9月工業生產指數年減4.8%連31紅止步 失業率3.66%創5個月新低
面對全球經濟成長放緩、終端產品需求下滑等因素衝擊，經濟部統計處24日公布的數字顯示，台灣9月工業生產指數132.1，較去年同期減4.8%，其中製造業133.98，年減4.83%，兩指數連續31個月的正成長紀錄雙雙止步。另一方面，畢業季尋職潮帶動失業率一度走高，但隨著應屆畢業生陸續找到工作，9月失業率降至3.66%，月減0.13個百分點，為5個月以來最低。（看完整報導）
藝FUN券常態化 擬先發給18歲青年每人1200元可買書看表演
文化部在疫情期間推出的藝FUN券擬常態化，文化部長李永得24日表示，參考歐洲案例，將朝18歲青年發放為原則，初步規劃以一人1200元為主，可用於購買圖書、看表演等。政府編列2億元預算，希望另向民間企業籌募1億元，目前和幾家企業已談了快1年，有幾家已承諾贊助經費。（看完整報導）
20大落幕後首個交易日港股暴跌6.36% 逾13年新低
在中共20大舉行前的幾個月，港股已從22000點水平下跌至16000點水平，市場原本期待20大會傳出有利股市的正面訊息，結果卻在中共新領導層誕生後的首個交易日暴跌，恒生指數收盤急挫1030點，幅度達6.36%，收在15180點，創2009年全球金融海嘯以來最低。（看完整報導）
調查：中國全球聲望暴跌 若企圖武統台灣多國願援助
一份在25國進行的民調顯示，過去4年中國在全球聲望暴跌，若北京試圖武力犯台，國際間多數輿論贊成對台提供援助。調查顯示，對中國觀感變得負面，部分是受到COVID-19疫情影響，逾8成受訪者認為疫情始於中國，相當大比例（在許多國家至少40%）懷疑病毒源於中國的實驗室或在實驗室製造。此外，中國侵犯人權的行為也是關注焦點。（看完整報導）
蘇納克二度叩關成英國首位非白人首相 肩負救經濟重任
在英國前首相強生退選後，42歲的印度裔前財政大臣蘇納克24日在無人競爭情況下成為執政黨的保守黨新黨魁，將順理成章成為英國史上第一位非白人首相。他在勝選後表示，英國面臨深刻的經濟挑戰，上任後首要任務是團結黨和國家。蘇納克曾擔任對沖基金經理，他將面對史上最具挑戰性的困境，在能源、糧食價格與房貸利率飆升的情況下，肩負透過大幅削減開支重建英國財政信譽的任務。（看完整報導）
烏克蘭戰爭、通膨影響加劇 IMF：歐洲經濟衰退恐更加惡化
國際貨幣基金23日表示，由於能源中斷恐帶來經濟痛苦，生活成本危機恐導致社會緊張加劇，歐洲部分地區的經濟衰退，可能演變成整個歐洲大陸「更嚴重的衰退」。國際貨幣基金在報告中表示，歐洲前景已大為黯淡，成長將急劇放緩，通膨則將維持在高位。（看完整報導）
專題／柬埔寨詐騙頻傳中央親征西港掃蕩園區 台灣人奔至大街呼救
位於柬埔寨海岸線中段的西港，由東南亞度假勝地搖身變為「經濟特區」，但實為「詐騙園區」。講華語的各國年輕人在疫情期間遭高薪誘騙投入，卻換來死亡威脅的噩夢一場。中央社記者前往西港，一探柬埔寨淘金夢背後的殘酷真相。柬埔寨中央打擊力量9月中旬親征西港展開5天掃蕩，藏身園區的詐騙分子設法遷移、藏匿，數十名受困台灣人陸續趁隙逃脫，站在西港大街上呼救。（看完整報導）
松隆子來台好興奮 「Q：歌舞伎之夜」售票破兩廳院35年紀錄
由日本鬼才導演野田秀樹自編自導自演的舞台劇「Q：歌舞伎之夜」25日將在台首演，售票打破兩廳院35年紀錄。擔綱演出的日劇女神松隆子表示，第一次來台灣演出，心情非常興奮，希望與觀眾在劇場共同度過美好時光。（看完整報導）
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