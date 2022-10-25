早安世界》11/7起確診者可7+0接觸者免隔離 公共場所不強制量體溫

隨著COVID-19疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心24日宣布自11月7日起，公共場所將不強制量測體溫。圖為立法院中興大樓架設紅外線測溫儀，檢測進出人員的體溫。中央社記者鄭清元攝 111年10月24日