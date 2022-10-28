國際局勢不安推升油價 下週汽柴油估漲3角

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（中央社記者曾智怡台北28日電）俄烏衝突恐因「髒彈」指控再升溫，美軍第101空降師部署歐洲備戰，國際油價應聲上漲；中油持續實施油價平穩雙機制，預估10月31日凌晨0時起，汽柴油每公升價格各調漲新台幣0.3元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至10月27日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶91.41美元，較上週89.5美元上漲1.91美元；新台幣兌美元匯率為32.217元，較上週32.062元貶值0.155元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲4.4元，柴油調漲5.7元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估10月31日凌晨零時起，汽柴油每公升價格各調漲0.3元。（編輯：楊蘭軒）1111028