王蟻益抗議台灣國籍被改 世界蛋藝術協會正名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義蛋雕藝術家王蟻益今年參加世界蛋藝術協會復活節彩蛋活動，國籍被改成中國，王蟻益對主辦單位表達強烈抗議後才更正；王蟻益在臉書PO文「當你堅持，國際就有人挺你」。

王蟻益今天告訴中央社記者，世界蛋藝術協會臉書（Facebook）群組，廣邀世界各國蛋雕藝術家參與「Polska Pisanka復活節彩蛋」活動，作品可獲得排名認可，去年PO上群組的3件作品皆入選，排名獲得認可最佳為123名。

王蟻益表示，今年10月中旬以1件作品參加，不過，國籍標註台灣卻被改成中國，第一時間發現後，上網留言表達抗議，雖然一直被刪留言，還是持續留言抗議。

王蟻益說，持續留言抗議，並在協會臉書留言「我來自一個美麗、驕傲的國家台灣」等訴求，文並也強調「我不是中國人」；後來，協會於10月22日更正國籍為台灣，其中一名知名蛋雕女藝術家也是主辦單位之一，則同步傳訊息解釋並致歉。

王蟻益指出，這名知名蛋雕女藝術家在道歉訊息中表達，「我們團隊由大約3000人組成，因並不知道該小組參與者來自哪個國家，這就是為什麼臉書上的群組管理員要求作者在照片中包含他的原籍國」；「誤解源於我們對台灣歷史和政治局勢的無知，我們真的很抱歉，我們尊重並重視您的愛國主義」。

王蟻益早年專研烙畫，在嘉義市社區大學擔任烙畫講師，近年投入蛋雕創作，作品人驚豔。

王蟻益並將這次國籍標註風波PO上臉書並貼文「當你堅持，國際就有人會挺你」，獲得許多網友力挺留言，「有骨氣的台灣郎」、「台灣是台灣，中國是中國，不一樣」、「台灣人的藝術與骨氣，台灣之光」。（編輯：黃世雅）1111030

▲主辦單位目前已將王蟻益作品換成烏克蘭藝術家的作品