早安世界》韓國梨泰院踩踏意外154死 斜坡地形加推擠釀禍
韓國梨泰院踩踏意外154死 斜坡地形加推擠釀禍
韓國首爾市夜店眾多的梨泰院地區29日晚間發生嚴重踩踏事故，釀成至少154人喪命，包括20名外籍人士、通報失蹤案件超過3000件。當地消防人員告訴法新社，民眾持續湧進一條人已多到水洩不通的窄巷，在這條有下坡路段的街道上，當頂端的人群開始倒下，下方的人也跟著倒在其他人身上。有目擊者回想當時情況，指稱人群堆疊了5到6層。當天也有台灣人在現場，一名台灣留學生與友人正好經過發生事故的狹窄街道，被後方人潮一直狂擠，留學生一心只想得設法衝出去，最後幸運逃過一劫。（看完整報導）
致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外
韓國梨泰院的萬聖節狂歡人潮，造成逾百死踩踏意外，醫療人員指出，現場死者多是死於窒息造成的外傷性心臟停跳。美聯社報導，歷年來各種人群密集事故影片都指向踩踏釀死，但實際上無法呼吸導致的「窒息」才是另一重要殺手。台灣急診醫師高偉峰表示，推擠踩踏可能出現呼吸道創傷性窒息或上腔靜脈壓迫而心臟缺血，後者10秒內即喪失意識。要預防踩踏事故有2大方法，分別是「人流管制」和「設置安全通道」。（看完整報導）
梨泰院事故死傷慘重 南韓舉國哀悼美英法台多國慰問
南韓解除防疫限制和社交距離後的首場萬聖節活動29日晚間爆嚴重踩踏，南韓總統尹錫悅30日表示，這起不該發生的慘劇讓他心情無比悲痛。韓國政府宣布到11月5日午夜為止實施全國哀悼期，原訂30日播出的綜藝節目多宣布停播，各地萬聖節活動及許多藝人公演、回歸活動也宣布延期或取消。美國總統拜登、英國首相蘇納克、法國總統馬克宏等多國領袖都表達慰問，蔡總統與副總統賴清德也表達關懷，並為罹難者及家屬致哀。（看完整報導）
颱風及東北季風共伴 北部、東北部防局部豪大雨到明天
中央氣象局表示，颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部、東北部30日至11月1日前降雨顯著；未來一週台灣主要都是東北季風影響的環境，北部、東北部偏濕涼，中南部在後半週則有機會見到陽光，高溫可回到30度左右。（看完整報導）
颱風奈格暴雨釀重災 菲南100多戶遭埋未尋獲遺體
奈格颱風29日橫掃菲律賓帶來猛烈雨勢，洪水及土石流導致至少48人身亡、22人失蹤。南部北馬吉丹奧省山區傳出100多戶民房遭掩埋，但未尋獲遺體，無法確認傷亡情況。這次颱風傷亡集中在莫洛國自治區，新聞網站Rappler報導，莫洛國自治區官員曾就奈格颱風來襲提出警示，但未預期到自27日起颱風外圍環流會帶來暴雨，洪水和土石流導致重大傷亡。（看完整報導）
鄭州富士康員工徒步返鄉逃難 鴻海：園區疫情已逐步控制
中國河南鄭州COVID-19疫情波及員工人數達到20萬以上的富士康廠區，近日爆發員工大規模「逃難」，因當地受疫情封控影響欠缺交通工具，工人只得徒步返鄉，引發關注。有員工說，閉環管理僅與外界隔離，廠區內部群聚感染嚴重，為防產量下降仍執行全勤激勵措施，當地政府據報已向富士康派駐工作組。鴻海集團30日發出4點聲明表示，在園區與當地政府配合防疫下，疫情已逐步控制中，30日起對有意返鄉員工做好點對點有序返鄉服務，集團並說已協調其他園區產能備援，以降低營運可能受到的影響。（看完整報導）
俄中止參與黑海穀物出口協議 全球糧食危機恐再起
俄羅斯29日中止參與聯合國促成的黑海穀物協議，並將責任歸咎於烏克蘭無人機攻擊以克里米亞半島為基地的俄國黑海艦隊。俄國此舉嚴重打擊各方為緩解全球糧食危機所做的努力，激起國際社會憤怒反應。美國國務卿布林肯指控莫斯科利用糧食作為武器。（看完整報導）
金門大橋通車首日 民眾遊客車隊搶先體驗宛如嘉年華
金門大橋30日上午舉行通車典禮後，下午3時正式開放通車，在地民眾和遊客搶先體驗，整座大橋被各式大小車輛塞爆；駕駛反映橋面平穩，開得很順暢，但風真的有點大。金門縣公共車船處也在下午4時以電動巴士發出第一趟次公車行駛大橋，寫下金門公車史上新頁。（看完整報導）
MLB世界大賽第2戰太空人5：2贏球 與費城人扳成平手
美國職棒大聯盟MLB世界大賽，休士頓太空人29日在主場靠先發投手巴爾德斯6.1局9K僅失1分的優異表現，率隊以5比2擊敗費城人隊，在七戰四勝制系列賽扳成1比1平手。來自多明尼加的左投巴爾德斯本季例行賽17勝，29日晚間徹底壓制費城人打線，只讓對方敲出4安。兩隊第3戰將於台北時間11月1日上午在費城舉行。（看完整報導）
特派專欄／「印度之子」成英國首相 印度刮起蘇納克旋風
印度裔的英國國會議員蘇納克25日入主首相府，讓印度人民感到與有榮焉，掀起蘇納克旋風。印度總理莫迪期盼能與蘇納克在全球事務以及印英「2030路線圖」推動上，有更緊密的合作，印度民眾更是期待「印度之子」領導英國的局面，會對印度有利。但評論人士普遍認為，蘇納克效忠的對象是英國，還是會以英國利益為優先，若偶爾能「兼顧」印度利益，就很不錯了。（看完整報導）
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