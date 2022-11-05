旅遊潮復甦 勞動部首場觀光產業徵才台南登場

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國境重啟，旅遊潮復甦可期，勞動部全國首場專為觀光產業舉辦的大型徵才活動5日在台南登場，釋出逾1100個職缺。（勞動部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月5日

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（中央社記者張榮祥台南5日電）國境重啟，疫情逐漸解封，旅遊潮復甦可期，勞動部全國首場專為觀光產業舉辦的大型徵才活動今天在台南登場，釋出逾1100個職缺，更有廠商推出面試抽獎搶人才，初估媒合率7成。

勞動部全國首場專為觀光產業舉辦的大型徵才活動，今天在台南永華國民運動中心登場；這場活動邀集12家旅宿飯店及19家餐飲業，共釋出1135個職缺，其中8成免經驗，包括台南安平雅樂軒酒店、大員皇冠假日酒店、台南大飯店、桂田酒店、碳佐麻里、瓦城、米塔集團、爭鮮、斑鳩的窩、摩斯漢堡、漢堡王等多家知名企業設攤徵才。

勞動部人員告訴中央社記者，此次徵才起薪新台幣30000元以上職缺近400個，來自日本市佔率最高的連鎖家庭式餐廳Joyfull台灣珍有福公司，開出月薪最高56000元徵求儲備店長，每月還有業績獎金5000元至1萬元；王品集團與米塔集團開出45000元徵求主廚；台南遠東香格里拉大飯店給出44000元找咖啡餐廳廚房領班。

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台南遠東香格里拉大飯店吸引求職者投遞履歷面試，更推面試就可摸彩抽獎，獎品有和菓子、磅蛋糕及品牌沐浴組；飯店人資經理田伊仙表示，目前人力缺口約2成，飯店期待新血加入。

勞動部雲嘉南分署秘書曾秋瑾表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸解封，觀光旅遊復甦，不少業者看好未來商機，人力需求旺盛，紛紛加碼搶才，王品集團就開出儲備店長、主廚、襄理、廚藝助理等100個職缺，雲雀國際也徵求店經理、主廚、內外場等70個正職工作，積極搶人。（編輯：郭諭儒）1111105