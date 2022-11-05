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東北季風影響 6日東北部防較大雨勢

2022/11/5 17:33（11/5 21:26 更新）
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氣象專家吳德榮表示，近日受東北季風影響，5、6日2天是低溫最低的時間，北部攝氏16到24度，9日才回暖。圖為台北市松山區，民眾上午騎車穿上防風、保暖外套。中央社記者裴禛攝 111年11月5日
氣象專家吳德榮表示，近日受東北季風影響，5、6日2天是低溫最低的時間，北部攝氏16到24度，9日才回暖。圖為台北市松山區，民眾上午騎車穿上防風、保暖外套。中央社記者裴禛攝 111年11月5日
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（中央社記者楊淑閔台北5日電）中央氣象局今天指出，明天受東北季風影響，台灣東半部及大台北地區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，西半部山區、離島有短暫雨，出門要帶雨具。

根據氣象局下午5時發布的預報，明天全台持續受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚也涼，台灣東半部及大台北地區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

受南方雲系北移影響，西半部山區並有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖也有零星短暫雨。

氣象局預估明天各地清晨低溫落在攝氏19到21度左右，感受上有涼意；白天氣溫略回升，北台灣約23度左右，其他地方則能回升至25度以上。7日至11日，中部以北、東北部及東部氣溫回升。（編輯：陳政偉）1111105

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