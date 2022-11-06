中油：7日起汽油價格不調整、柴油降1角

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）國際油價上漲，油價平穩雙機制持續啟動。中油今天表示，7日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降新台幣0.1元；發油量最大的95無鉛汽油，價格為每公升新台幣30.6元。

7日凌晨零時起，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.8元。

中油表示，受石油輸出國組織（OPEC）上調明年全球油市需求及沙烏地阿拉伯稱伊朗擬對其境內發動攻擊等因素影響，導致國際油價上漲；浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲0.65美元，新台幣兌美元匯率升值0.005元，國內油價依公式計算跌幅為0.55%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於參考零售價格，原應每公升各調漲4.3元及5.6元。為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收4.1元及5.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

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中油表示，雙重平穩機制啟動後，汽、柴油共各吸收4.3元及5.7元，國內汽油不調整、柴油實際價格每公升調降0.1元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整4.3元及5.7元，均由中油吸收，累計111年至10月底止，台灣中油共吸收約406.3億元。（編輯：楊凱翔）1111106