曾遇車禍熬過復健 個管師李盈盈帶國旗上選美舞台

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衛福部個管師李盈盈（右2）10月代表台灣摩琳之星參加全球小姐選拔，與各國佳麗於阿爾巴尼亞錄製電視節目分享台灣之美。（高雄醫學大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月7日

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）衛福部個管師李盈盈，戮力助人工作並在業餘擔任模特兒，近年經歷車禍骨折，花2年復健穿上高跟鞋，代表台灣摩琳之星參加全球小姐選拔，帶國旗站上國際舞台，展現智慧與美。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天透過新聞稿指出，衛生福利部高屏區兒少保護區域醫療整合中心個案管理師李盈盈，就讀高雄醫學大學心理系時以第1名成績提早畢業，同時從小就「高人一等」的她也擔任婚紗、校園走秀模特兒，人生豐富多彩。

衛福部個管師李盈盈戮力助人工作並在業餘擔任模特兒，近年經歷車禍骨折，花2年復健穿上高跟鞋，代表台灣摩琳之星參加全球小姐選拔，帶國旗站上國際舞台。（高雄醫學大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月7日

李盈盈說，上大學前，整天只與書本和補習班為伍，幾乎沒有休閒活動，青春期更曾因174公分的過人身高遭霸凌，度過誨暗的憂鬱期，卻也對助人工作開始產生興趣，因此大學報考心理系，積極參加輔導培訓與進修課程，希望能陪伴曾受傷與迷惘的兒童與青少年，但從沒想過有一天會站上國際選美舞台。

大學時期，李盈盈意外被陌生路人找去擔任畢展模特兒，從此開啟不同視野，學會面對鏡頭、欣賞自己，在舞台和鎂光燈前找回自信。2014年初試啼聲參加模特兒比賽，就獲高雄市模特兒協會模麗之星第4名；同年再摘下第4屆巴黎國際時裝週模特大賽亞洲台灣賽區優秀獎；2021代表台灣摩琳之星參加亞裔小姐網路大賽榮獲冠軍；今年再代表台灣摩琳之星參加全球小姐比賽。

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2020年，李盈盈因車禍骨折，坐輪椅半年、拄拐杖近1年，至今骨釘還留在身上，腿部也有後遺症，但為了再次穿上高跟鞋，花費2年認真復健，今年10月代表台灣到阿爾巴尼亞參加全球小姐選拔，將國旗帶上國際舞台，讓世界看見台灣的真善美。

利用課餘時間兼職婚紗、走秀模特兒的李盈盈，在學校仍保持好成績，畢業後進入高醫大附設中和紀念醫院投踏入職場，也積極從事兒少保工作，投身各種公益活動，2年前還領養1名偏鄉孩童。她說，要讓大家知道美麗與智慧是能夠兼具的，也勉勵自己在每個角色都要秉持愛與良善的初心、全力以赴，才能發光發熱。1111107