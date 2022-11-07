男心律不整倒地 中市消防線上醫師指導電擊救命

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台中市林姓男子（左）3日運動時，突然心律不整倒地，救護人員到場，透過線上醫師指導救護員進行同步電擊整流，成功救回林男一命。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年11月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中林姓男子日前到羽球場運動時，卻突然心律不整倒地，民眾發現報案，經消防局線上指導心肺復甦術，救護人員到場透過線上醫師指導救護員進行同步電擊整流，救回林男一命。

台中市消防局今天發布新聞稿表示，3日下午3時多接獲民眾報案指，南屯區某羽球場有民眾倒地，已沒有呼吸、心跳，立即派遣救護車執行救護，消防局指揮中心派遣員同時在線上透過電話擴音指導在場民眾執行心肺復甦術。

消防人員趕到現場後，發現倒地的34歲林姓男子有心臟病史，由於透過心肺復甦術已恢復意識，高級救護技術員曾敬祐、陳昱璁等人立即為林男施行12導程心電圖心律監測，發現患者呈現致命型心律不整，若未立即處置，隨時會再次失去意識。

救護技術員隨即將12導程心電圖資料，同步上傳至消防局醫療指導醫師平台，線上的梧棲童綜合醫院醫師黃泰霖立即讀取後，並施以預立醫囑線上醫療指導救護人員，同意進行同步電擊整流作業，並在家屬與患者允許後執行，林男經電擊後成功恢復正常心律，後續送往中山醫學大學附設醫院治療。

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消防局說明，OHCA（到院前心肺功能停止）狀態的患者，人類腦細胞會在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，如果能儘早求救呼叫119、實施高品質心肺復甦術，或儘早實施AED電擊去顫等，則OHCA患者救活率相當高。

消防局指出，林男當時倒地時，旁邊剛好有人幫忙報案啟動緊急應變，後續又透過線上指導心肺復甦術，救護車到場時發現為心律不整立即施以電流整律同步電擊後，送到醫院更進階醫療照護，是個很成功的案例，也是台中市消防局首次透過線上醫師指導救護員，對有意識清醒的病患實施同步電擊整流。（編輯：郭諭儒）1111107