抗議防疫獎勵不完整 呼吸治療師向衛福部提3訴求

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呼吸治療師自救小組、台大醫院工會、北市聯醫工會、國軍高雄總醫院左營分院企業工會及台灣醫療工會聯合會等團體（圖）8日赴立法院陳情，呼吸治療師的確診重症患者照顧獎勵無法完整領取，並且資訊不透明、機關窗口無法處理問題，呼籲衛生福利部正視。中央社記者范正祥攝 111年11月8日

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（中央社記者范正祥台北8日電）抗議防疫獎勵落空，呼吸治療師自救小組與工會團體今天赴立法院陳情，共同提出3項訴求，包括呼籲衛生福利部向基層完整解釋說明、建立申訴機制及窗口，以及召開會議邀請工會參與研議作法。

呼吸治療師自救小組、台大醫院工會、北市聯醫工會、國軍高雄總醫院左營分院企業工會及台灣醫療工會聯合會等團體於立法院召開記者會，陳情呼吸治療師的確診重症患者照顧獎勵無法完整領取，並且資訊不透明、機關窗口無法處理問題。

談及呼吸治療師防疫扮演角色與處在大量病毒暴露風險，代表北市聯醫工會出席的呼吸治療師胡展綸舉例，高流量鼻導管救治了很多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病人，這些呼吸器及救命神器平時當然是由專業的呼吸治療師操作。

胡展綸指出，除此以外，呼吸治療師更重要的職責還是協助醫師插管、調整呼吸器維持病患的生命，疾病改善後更是由呼吸治療師執行拔管和後續心肺復健。

記者會上，國軍高雄總醫院左營分院企業工會代表劉惠雯表示，政府承諾參與重症病人照護的呼吸治療師有獎勵制度，但疫情至今依然很多基層人員領不到，感受不到政府的美意，呼籲衛福部針對辛苦防疫的呼吸治療師給予確實的獎勵。

她說，近期各地基層呼吸治療師向衛福部長信箱多次提出問題，得到的回應卻是告訴各治療師「都有發錢，有問題請向醫院反映」，實則發現衛福部用來計算津貼日數的緊急醫療管理系統，根本無法正確計算呼吸治療師照顧的病人日數。

劉惠雯指出，當病人尚須倚賴高通量鼻導管協助呼吸時，衛福部卻僅計算第1天的獎勵，第2天之後便被認為「無風險」而無獎勵，忽略了呼吸治療師的辛苦。

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台大醫院企業工會呼吸治療師許銘修表示，政府目前的津貼發放作業漏洞百出，算出的金額低到匪夷所思，以台大醫院來說，就曾對內公告「政府發放金額落差太大」導致無法發放；呼吸治療師如果認為數字不合理，也無從進行查證和申訴。

記者會上，自救小組與工會團體共同訴求，衛福部發放的金額與臨床照顧狀況有落差，必須向基層完整解釋說明。另政府應建立申訴機制和窗口，將合乎獎勵條件的清冊提供呼吸治療師確認有無短發，包括各級醫院和呼吸照護病房。此外，現行獎勵發放爭議，為求符合基層利益，必須召開會議邀請工會參與研議作法。（編輯：張均懋）1111108