基隆北海岸東北部局部大雨 桃園以南多雲到晴

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（中央社台北9日電）氣象局今天指出，台灣附近吹偏東到東北風，迎風面大台北及東半部地區雲量偏多，基隆北海岸及東北部降雨較明顯、持續，有大雨發生機率。桃園以南多為多雲到晴天氣，僅山區偶有零星雨。

中央氣象局觀測，溫度方面，各地早晚低溫約攝氏20至22度，感受稍涼，白天高溫北部及宜蘭25、26度，中南部及花東為27至30度，感受溫暖微熱，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請注意保暖。

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氣象局說，東北風影響，澎湖及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，沿海作業或活動請多加留意。

根據環保署空氣品質預報，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積，清晨至上午細懸浮微粒濃度可能偏高，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1111109