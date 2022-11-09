更多編輯台推薦新聞：
韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美眾院議長鹿死誰手？裴洛西麥卡錫加州之爭
首頁 / 生活

基隆北海岸東北部局部大雨 桃園以南多雲到晴

2022/11/9 08:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）氣象局今天指出，台灣附近吹偏東到東北風，迎風面大台北及東半部地區雲量偏多，基隆北海岸及東北部降雨較明顯、持續，有大雨發生機率。桃園以南多為多雲到晴天氣，僅山區偶有零星雨。

中央氣象局觀測，溫度方面，各地早晚低溫約攝氏20至22度，感受稍涼，白天高溫北部及宜蘭25、26度，中南部及花東為27至30度，感受溫暖微熱，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請注意保暖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象局說，東北風影響，澎湖及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風，沿海作業或活動請多加留意。

根據環保署空氣品質預報，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積，清晨至上午細懸浮微粒濃度可能偏高，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1111109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族