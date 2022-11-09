成大研發「忘憂珍珠」 療癒食品新選擇

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成功大學團隊2021年勇奪世界iGEM大賽金牌的忘憂珍珠，即日起透過晶英酒店合作上市，在「茶薈知事官邸」和藍晒圖園區「幸福製造所x 小覓秘」都吃得到。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月9日

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（中央社記者張榮祥台南9日電）珍珠奶茶名揚國際，如今成大團隊2021年勇奪世界iGEM大賽金牌的忘憂珍珠，也透過知名飯店業者合作上市，即日起在「茶薈知事官邸」和藍晒圖園區「幸福製造所x小覓秘」都吃得到。

成功大學校長蘇慧貞和晶華國際酒店集團南部區域副總裁暨台南晶英酒店總經理李靖文，今天簽署合約，讓成大團隊開發的忘憂珍珠「MenTAUR」上市。

成大人員告訴中央社記者，成大和晶英酒店簽署科研商業化合作，以忘憂珍珠為名行銷、推廣、販售。成大團隊擁有技術，晶英酒店結合創意發想飲品及行銷販售。

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成大發布新聞稿指出，忘憂珍珠是成大團隊從台灣特色飲品「珍珠奶茶」中獲取靈感，成功研發出含有減壓性胺基酸taurine（牛磺酸）的珍珠「MenTAUR」，提供慢性長期壓力輕憂鬱症的保健食品新選項。

忘憂珍珠參加2021年「國際遺傳工程機器設計競賽」（International Genetically Engineered Machine Competition, iGEM），從全球300多隊脫穎而出，勇奪金牌，且獲得最佳硬體設計獎、最佳教育獎及最佳永續發展影響力等獎項提名。（編輯：謝雅竹）1111109